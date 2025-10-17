Kopečný: Tomahawky pro Ukrajinu mohou zasáhnout ruskou ekonomiku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes dorazil do Washingtonu, kde má podle agentury Reuters jednat s Donaldem Trumpem o budoucnosti americké vojenské pomoci. Hlavním bodem jednání mají být střely dlouhého doletu Tomahawk, které Kyjev opakovaně požaduje.
Jen několik hodin před plánovaným setkáním Trump hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle zdrojů agentury Axios, na které Reuters odkazuje, šlo o „dlouhý a přímý rozhovor“, v němž Putin varoval před další eskalací války a ostře odmítl možné dodávky střel Tomahawk Ukrajině.
Podle komentátorů tím Putin předem oslabil vyjednávací pozici Zelenského, který se snaží Trumpa přesvědčit, že bez pokračující podpory USA se Ukrajina neudrží.
Summit Trump–Putin na obzoru
Kreml dnes navíc potvrdil, že summit mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem by se mohl uskutečnit už během dvou týdnů. Podle mluvčího Dmitrije Peskova je ve hře Budapešť jako možné místo jednání, i když „zbývá ještě mnoho příprav“.
Jednalo by se o druhé osobní setkání obou státníků od Trumpova návratu do Bílého domu a signál, že americko-ruské vztahy mohou nabrat nový směr, zatímco válka na Ukrajině pokračuje.
Zelenskyj ještě před cestou do Washingtonu uvedl, že doufá v „nový impuls k mírovým jednáním“. Podle Reuters zmínil jako inspiraci nedávnou dohodu na Blízkém východě, která podle něj ukazuje, že „i dlouhé války mohou skončit, když se k tomu svět odhodlá“.
Jeho tým však připouští, že bez vojenské podpory ze strany USA bude jakákoli diplomatická iniciativa slabá.
K dnešnímu setkání prezidentů Trumpa a Zelenského se v pořadu Interview ČT24 vyjádřil vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. „Je to další z kroků, které povedou tou samou trajektorií, kterou je asi obtížné chladně pozorovat bez velkých emocí a vysokého výkyvu tlaku.“
„Mám pocit, že ta trajektorie je pořád stejná, navzdory těm velkým výkyvům. A to je, že prostě chce různými nástroji donutit Vladimira Putina, aby skutečně uzavřel příměří,“ míní Kopečný.
Poznamenal, že ukrajinská manévrovací schopnost sice zaskočila Rusy několikrát, ale na ofenzivní operace je potřeba technické a lidské prostředky. „A ty Ukrajinci teď nemají,“ pokračoval Kopečný.
Pakliže by Donald Trump dodal Kyjevu několik desítek střel s plochou dráhou letu Tomahawk, mohlo by to podle jeho slov „zásadním způsobem snížit výkon ruské ekonomiky“. „Například tím, že se zničí několik dalších desítek rafinérií v Rusku,“ zmínil Kopečný.
USA podle Kopečného mají vůli střely Ukrajině poskytnout. „Co ale trápí Spojené státy i Evropu, je, že v momentě, kdy se konečně naskytne politická vůle, zjistíme, že nevíme, jak danou věc udělat, případně v jakém počtu zbraně dodat,“ uvedl.
Před samotným setkáním Trump–Zelenskyj proběhla řada debat, zda USA poskytne Ukrajině střely Tomahawk. Trump podle médií zdůraznil, že nejprve musí znát konkrétní použití těchto zbraní, aby se nesnížila bezpečnostní rovnováha. To naznačuje, že i když je vůle k podpoře vojenských kapacit Ukrajiny, existují výhrady a rezervy na americké straně.
Kopečný také hovořil o tom, jak vidí budoucnost české muniční iniciativy. „Není to domácí příběh, ale mezinárodní příběh. Bude záležet i na tom, jak se bude chovat nastupující vláda vůči těm velkým mezinárodním partnerům,“ doplnil vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.
autor: Natálie Brožovská