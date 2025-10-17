Kopečný: Tomahawky pro Ukrajinu mohou zasáhnout ruskou ekonomiku

17.10.2025 21:55 | Monitoring

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný v Interview ČT24 označil dnešní schůzku prezidentů Trumpa a Zelenského za krok, který je „obtížné chladně pozorovat bez velkých emocí a vysokého výkyvu tlaku“. Hovořil také o omezených možnostech ukrajinské armády a o nejisté budoucnosti české muniční iniciativy, která podle něj „není domácím, ale mezinárodním příběhem“.

Kopečný: Tomahawky pro Ukrajinu mohou zasáhnout ruskou ekonomiku
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomáš Kopečný

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes dorazil do Washingtonu, kde má podle agentury Reuters jednat s Donaldem Trumpem o budoucnosti americké vojenské pomoci. Hlavním bodem jednání mají být střely dlouhého doletu Tomahawk, které Kyjev opakovaně požaduje.

Jen několik hodin před plánovaným setkáním Trump hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle zdrojů agentury Axios, na které Reuters odkazuje, šlo o „dlouhý a přímý rozhovor“, v němž Putin varoval před další eskalací války a ostře odmítl možné dodávky střel Tomahawk Ukrajině.

Podle komentátorů tím Putin předem oslabil vyjednávací pozici Zelenského, který se snaží Trumpa přesvědčit, že bez pokračující podpory USA se Ukrajina neudrží.

Summit Trump–Putin na obzoru

Kreml dnes navíc potvrdil, že summit mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem by se mohl uskutečnit už během dvou týdnů. Podle mluvčího Dmitrije Peskova je ve hře Budapešť jako možné místo jednání, i když „zbývá ještě mnoho příprav“.

Jednalo by se o druhé osobní setkání obou státníků od Trumpova návratu do Bílého domu a signál, že americko-ruské vztahy mohou nabrat nový směr, zatímco válka na Ukrajině pokračuje.

Zelenskyj ještě před cestou do Washingtonu uvedl, že doufá v „nový impuls k mírovým jednáním“. Podle Reuters zmínil jako inspiraci nedávnou dohodu na Blízkém východě, která podle něj ukazuje, že „i dlouhé války mohou skončit, když se k tomu svět odhodlá“.

Jeho tým však připouští, že bez vojenské podpory ze strany USA bude jakákoli diplomatická iniciativa slabá.

K dnešnímu setkání prezidentů Trumpa a Zelenského se v pořadu Interview ČT24 vyjádřil vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný. „Je to další z kroků, které povedou tou samou trajektorií, kterou je asi obtížné chladně pozorovat bez velkých emocí a vysokého výkyvu tlaku.“

„Mám pocit, že ta trajektorie je pořád stejná, navzdory těm velkým výkyvům. A to je, že prostě chce různými nástroji donutit Vladimira Putina, aby skutečně uzavřel příměří,“ míní Kopečný.

Poznamenal, že ukrajinská manévrovací schopnost sice zaskočila Rusy několikrát, ale na ofenzivní operace je potřeba technické a lidské prostředky. „A ty Ukrajinci teď nemají,“ pokračoval Kopečný.

Psali jsme:

Pakliže by Donald Trump dodal Kyjevu několik desítek střel s plochou dráhou letu Tomahawk, mohlo by to podle jeho slov „zásadním způsobem snížit výkon ruské ekonomiky“. „Například tím, že se zničí několik dalších desítek rafinérií v Rusku,“ zmínil Kopečný.

USA podle Kopečného mají vůli střely Ukrajině poskytnout. „Co ale trápí Spojené státy i Evropu, je, že v momentě, kdy se konečně naskytne politická vůle, zjistíme, že nevíme, jak danou věc udělat, případně v jakém počtu zbraně dodat,“ uvedl.

Před samotným setkáním Trump–Zelenskyj proběhla řada debat, zda USA poskytne Ukrajině střely Tomahawk. Trump podle médií zdůraznil, že nejprve musí znát konkrétní použití těchto zbraní, aby se nesnížila bezpečnostní rovnováha. To naznačuje, že i když je vůle k podpoře vojenských kapacit Ukrajiny, existují výhrady a rezervy na americké straně.

Kopečný také hovořil o tom, jak vidí budoucnost české muniční iniciativy. „Není to domácí příběh, ale mezinárodní příběh. Bude záležet i na tom, jak se bude chovat nastupující vláda vůči těm velkým mezinárodním partnerům,“ doplnil vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný.

Psali jsme:

Kauza Turek? Pokud za tím není Babiš, musí to chápat, naznačil Vyoral
Jiří Paroubek: Dobrodružné postupy amerického prezidenta
Dostál (Stačilo!): A Kaja Kallasová si o výsledku přečte v novinách
Trump s Putinem by se měli setkat v Budapešti. Orbán připraven

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/svet/tomahawky-by-mohly-zasadne-snizit-vykon-ruske-ekonomiky-mini-kopecny-366201

https://Tomahawky by mohly zásadně snížit výkon ruské ekonomiky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Putin , Kopečný , Interview ČT24 , Trump , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měly by Spojené státy nadále poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Termín svolání ustanovující schůze nové sněmovny.

Můžete vysvětlit, proč čekáte až na listopad? Podle mě jsou věci jasné již dnes a nevidím, že by se chystaly nějaké zásadní stížnosti na volby, které by měly šanci něco zásadně změnit. A týká se to Stačilo a Stanu, které případnou stížnost zvažují. Stačilo na sčítání hlasů a STAN pláče kvůli málo po...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Testujeme produkty Vileda Pro Clean, se kterými je úklid hračka

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Odtud vítr vane.“ Redaktorka „přitápí“ Turkovi. Podezření a velké jméno

18:56 „Odtud vítr vane.“ Redaktorka „přitápí“ Turkovi. Podezření a velké jméno

Francouzský deník Le Monde zařadil poslance a čestného prezidenta hnutí Motoristé Filipa Turka mezi …