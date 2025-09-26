Ministr Vlček: Připravili jsme návrh zákona o umělé inteligenci

Ochrana uživatelů a zároveň příznivé podmínky pro rozvoj umělé inteligence (AI). Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo minimalistický návrh implementace evropského nařízení o umělé inteligenci, tzv. AI aktu. Český zákon zajišťuje ochranu občanům a bezpečné používání AI, ale zároveň vytváří proinovační prostředí, ve kterém se může AI naplno rozvíjet, firmy mohou využít jeho potenciál a nebudou zatíženy zbytečnou administrativou. Návrh je nyní v meziresortním připomínkovém řízení.
AI se stává stále významnější součástí životů obyvatel i podnikání. Přináší nové příležitosti v průmyslu, zdravotnictví, dopravě i veřejné správě. Současně ale vyvolává otázky spojené s bezpečností, ochranou osobních údajů a etickým využíváním. Proto Evropská unie (EU) přijala první komplexní právní rámec pro AI.
„V červnu jsme převzali gesci za implementaci AI aktu s jasným cílem – naplno využít potenciál AI jako nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti firem a podporu české ekonomiky. Ihned jsme začali připravovat návrh zákona, který obsahuje pouhých deset stran a přebírá pouze to, co opravdu musí. Díky tomu umožníme rozvoj inovací, ale zároveň poskytneme uživatelům jistotu bezpečí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček s tím, že návrh zákona je jedním z dalších kroků MPO k zařazení Česka mezi top 10 zemí EU v oblasti AI.
Ing. Lukáš Vlček, DiS.
Nařízení stanoví jasné povinnosti pro vývojáře a provozovatele systémů AI, a to především v oblastech, kde mohou tyto technologie zásadně ovlivňovat lidské životy, například ve zdravotnictví, dopravě nebo veřejné správě. Součástí jsou také požadavky na transparentnost a vysvětlitelnost algoritmů, aby bylo zřejmé, jak systémy fungují a na základě čeho rozhodují.
„V rekordním čase jsme ve spolupráci s celým AI ekosystémem připravili návrh zákona, který nezavádí zbytečnou byrokracii, ale naopak podporuje malé a střední podniky. Například prostřednictvím regulatorních sandboxů, stanovením možné nižší hranice pokut nebo – v případě méně závažného porušení – možností udělit napomenutí místo okamžitého zahájení přestupkového řízení,“ říká náměstek ministra a vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek a dodává: „Díky intenzivní práci na přípravě celého AI regulatorního prostředí je na tom Česko ve srovnání s ostatními EU státy velmi dobře, což je klíčové jak pro české firmy, tak zahraniční investory.“
Základní pravidla pro používání AI jsou daná evropským nařízením, zatímco adaptační zákon pouze upravuje nezbytné institucionální, procesní a sankční mechanismy, které AI akt svěřuje členským státům k samostatnému rozhodnutí.
Dozor nad dodržováním pravidel bude rozdělen mezi několik orgánů: Český telekomunikační úřad, který se stane jednotným kontaktním místem, Českou národní banku a Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro technickou normalizaci bude plnit roli oznamujícího orgánu a bude akreditovat subjekty posouzení shody. Důležitou roli bude v otázce ochrany lidských práv hrát Veřejný ochránce práv. Zároveň Česká republika připravuje vznik národního regulačního sandboxu. Ten poskytne firmám a startupům bezpečné prostředí pro testování nových aplikací umělé inteligence a umožní ověřit jejich fungování ještě před tím, než budou uvedeny na trh. Dále je vytvořeno vhodné prostředí pro zájemce o zřízení oznámeného subjektu, který bude některé AI systémy muset certifikovat.
Při přípravě návrhu MPO úzce spolupracovalo se sektorem AI a návrh konzultovalo s odbornými asociacemi, podniky i akademickou sférou. Po ukončení meziresortního připomínkového řízení resort předloží návrh zákona vládě. Předpokládá se, že zákon by mohl vstoupit v platnost v průběhu roku 2026.
Další informace o a AI aktu jsou dostupné na webu Evropské komise ZDE nebo na webu MPO ZDE. Všechny materiály k návrhu zákona najdete ZDE.
