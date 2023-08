Ministr Výborný: Přemnožená zvěř zkrátka a dobře problémem je

reklama

NOVELA MYSLIVECKÉHO ZÁKONA JE NEZBYTNÁ

Věděli jste, že zvěř se například pořád eviduje prostřednictvím zobáků nebo uštípaných ocásků? To je jako za doby krále Klacka a je potřeba to změnit. Ale k tomu hlavnímu. Současný myslivecký zákon tady máme dvacet let. Je to norma, která nebyla nikdy novelizována, je poplatná době svého vzniku, a to je částečně odpověď na vaši otázku. Nechci se zříct konceptu lidové myslivosti. Tak, jak vychováváme nové chovatele, zahrádkáře nebo rybáře, tak bychom měli v rámci myslivosti podporovat výchovu nových myslivců. Zákon je ovšem potřeba přizpůsobit současné situaci, současnému stavu lesů, kde se zvěř pohybuje, a skladbě zvěře. Spárkatá zvěř dokáže do deseti let po výsadbě zlikvidovat víc než třetinu sazenic. Musíme si uvědomit, že balanc a rovnováha je základ. Přemnožená zvěř zkrátka a dobře problémem je a je potřeba na to umět reagovat. Chápu, že lidem z měst se tohle nemusí zdát jako téma, ale pro lidi z venkova to téma je. Jsou místa, kde spárkatá zvěř páchá obrovské škody. A pokud chceme zdravé lesy, zdravou přírodu, i tohle je potřeba mít na paměti a něco s tím dělat.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



