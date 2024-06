Ministryně Černochová: 61 tanků v šesti různých modifikacích za cenu 39,8 mld

Vláda aktualizovala Seznam strategických projektů Armáda České republiky, který byl doplněn o dva klíčové modernizační projekty - pořízení hlavních bojových tanků Leopard a středních transportních letounů.

Vláda také schválila přistoupení k dohodě o společném pořízení nejmodernějších tanků Leopard 2A8, které chceme nakoupit spolu s Německem a dalšími zeměmi.

Tato dohoda je nezbytným krokem k dalším jednáním, nejde však o samotný souhlas s nákupem.

Záměrem je pořídit 61 těchto tanků v šesti různých modifikacích za cenu 39,8 mld. Kč s opcí na dalších 16 ks za stejných podmínek a cenu, jako je nakupuje Německo. Společný nákup nám umožňuje jak výhodnější cenu, tak možnost zapojení do dodavatelského řetězce pro náš obranný průmysl.

Již dříve jsme obdrželi od Německa darem 14 starších tanků Leopard 2A4, dalších 14 těchto tanků máme jako dar přislíbeno a dalších 14 pak máme možnost odkoupit.

Pokud by se podařilo naplnit všechny tyto cíle, naše armáda by v roce 2030 mohla mít ve výzbroji až 122 tanků Leopard. To by bylo významným posunem v její modernizaci a rozšíření schopností tankového vojska.