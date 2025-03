Ministryně Černochová: Opravdu i laik pochopí, v čem je, lidově řečeno, zakopanej pes

Děkuju, paní předsedkyně.

Ono je někdy těžké po vystoupení Andreje Babiše tu debatu se pokusit nějak strukturovat, ale já se o to tedy, dámy a pánové, pokusím. A začnu nejprve, než se dostanu k těm osobním útokům na mého náměstka, těmi F-pětatřicítkami, tou debatou, která tady vlastně byla započatá už včera, kdy jsem tady říkala panu předsedovi Babišovi, že oficiálně Německo F-třicetpětky neomezuje, že se ani nechystá F-třicetpětky omezovat. Berte to, prosím, pane předsedo Babiši, jako oficiální informaci a asi je nesmysl tady dokola opakovat ty věci z médií, které německá strana nepotvrdila.

Co se týče toho procesu, který vedl k nákupům F-třicetpětek. Tady bych znovu zopakovala to - a neříkal to pouze pan náměstek, říkala jsem to i já, pane předsedo Babiši - že za pana předsedy Metnara, za pana nynějšího předsedy Metnara... (Odmlčuje se pro rušivý telefon poslance Svobody.) Stando... Děkuju. Že za pana ministra obrany, nynějšího předsedy výboru Metnara, tak že byl zadán nějaký průzkum, který měl za cíl dát nám nějaké vojenské doporučení. A tento průzkum byl takový, pane předsedo Babiši, že byly osloveny právě ty firmy, které vy jste zmiňoval, všechny tyto firmy byly srovnané podle těch nabídek a tyto firmy byly součástí toho vojenského doporučení - já podtrhuji slova vojenského doporučení - které bylo tedy zadáno za pana bývalého ministra Metnara a na jehož základě vláda České republiky rozhodla o nákupu letounů páté generace F-35. Tohle všechno, co vám tady říkám, je doložitelné, dohledatelné. Když budete chtít přijít na Ministerstvo obrany, můžou vám to říct do očí lidé, kteří to zadání pro pana Metnara a jeho tehdejší tým zpracovávali.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany

Co se týče těch částek k nákupu letounů F-35, tak konkrétní rozpad částek na letouny F-35, na munici, na další komponenty příslušenství, tak ty jsou veřejně dostupné na stránkách Ministerstva obrany - takže opět tady nic nikdo netají a se vším se dá seznámit a je to tam veřejná informace.

Zaznívaly tady některé informace k těm gripenům. Tady bych také ráda na to reagovala, protože to prodloužení pronájmu gripenů bylo z větší části dotažené již za ministra Alexandra Vondry a Vlastimila Picka. Pak, když výsledky toho vyjednávání převzal pan ministr Stropnický, tak ten už na tom nic neměnil.

Výhodnost tohoto prodloužení, které tady pan předseda Babiš zmiňoval, je dána především fází životního cyklu těchto letounů, kdy jsou zalétaná, nejsou tak opotřebená a nepotřebují větší modernizaci. To přece dá rozum. Každý z nás, kdo máme auto, tak je to úplně jako přes kopírák u toho auta. Když si koupíme nové auto, tak to auto má nějaký životní cyklus a čím to auto je starší, tím více do něj musíme investovat v náhradních dílech, v modernizaci, aby nám pořád jezdilo nebo jako v případě letounu létalo, protože chceme to auto udržet při životě co nejdelší dobu. A že v posledním desetiletí toho životního cyklu, pane předsedo Babiši, o kterém se nyní jedná, je přece logické, že ty ceny budou už nákladné. Vždyť jste si to zažili i vy s vrtulníky Sokol, které jsme museli uzemnit až za mé éry, protože už ta ekonomičnost těch modernizací, těch upgradů prostě tady nebyla a už se pod to nechtělo podepisovat ani Ministerstvo financí, aby nám to dalo na výjimku.

Úplně stejný případ teďka řešíme u těch gripenů. Tady se stačí podívat na takzvanou českou vanovou křivku četnosti poruch v čase. A tady opravdu i laik pochopí, v čem je, lidově řečeno, zakopanej pes. A to asi úplně není podstatné, ale ani to číslo, pane Babiši, co jste tady řekl, tak to nesedí. Ale to asi není úplně to nejpodstatnější z té dnešní debaty.

Já bych tady každopádně chtěla říct, že máme za sebou teďka poměrně intenzivní jednání se švédskou stranou, chýlí se ta jednání ke konci, myslím si, že všechna ta jednání, pokud dopadnou tak, jak jsme se dohodli, budou naprosto v pořádku a můžu tady ubezpečit českou veřejnost, že opravdu stojíme o to, aby gripeny létaly úplně do samotného konce svojí životnosti, což si myslím, že se nám podaří.

A teď tedy mi nezbývá nic jiného než prostě tady otevřít po panu Babišovi témata, která tady otevíral on. A možná bych poprosila, jestli by mě teďka pan předseda Babiš - omlouvám se panu poslanci Růžičkovi (jmenovaný mluví s panem Babišem) - mohl poslouchat, protože tady budu říkat věci, které také jsou podložitelné, stejně jako jsem je říkala včera.

Pane předsedo Babiši, máte smysl pro humor, takže s jistou nadsázkou. Kdybych si tady teďka vzala všechny titulky článků, které kdy o vás kdo napsal a byly ve veřejném prostoru za dobu, co jste v politice, pane předsedo, tak to tady čtu jedno celé volební období. A taky by to nebyly hezké titulky. Vy jste tady prostě zmiňoval titulky článků, které se týkaly pana náměstka Šulce, dokonce ještě i předtím, než se stal náměstkem na Ministerstvu obrany. A já samozřejmě s panem náměstkem Šulcem jsem ve spojení, takže i on reagoval na některé věci, které tady z vaší strany zazněly.

A to, že jste včera tady řekl, že má podíl v LPP, to není pravda. A já díky tomu, že vy jste mi předal vlastně ty výpisy z rejstříku trestů, tak to můžu potvrdit. Ukažte mi v nich, že má náměstek Šulc podíl v LPP. Prostě ten podíl tam nemá. A pane předsedo, vy jste to tady řekl. A to bylo to, co jsem chtěla, abyste se vy, pane předsedo, omluvil, protože včera jste řekl, že má Šulc podíl v LPP.

A jen tak mimochodem, pane předsedo, a taky vás to bude bavit, víte, kdy podepsalo LPP a VOP Český republiky memorandum o spolupráci pro případné dodání vozidel Supacat pro výsadkové jednotky? Tipněte si, kdy to bylo. Já vás nebudu napínat. Bylo to 16. března 2021. Kdo byl tehdy ministr obrany, pane předsedo? Nebyla to Černochová. Byl to Metnar! Takže ptejte se pana Metnara, pana předsedy Metnara, proč chtěl uzavřít smlouvu na ty kabriolety, jak vy říkáte, mezi LPP a VOP a proč nechával na rezortu Ministerstva obrany podepisovat memorandum o spolupráci pro případné dodání vozidel Supacat pro výsadkové jednotky. Takto se to jmenuje. Může mi na to někdo odpovědět?

Opět bych tady řekla to, že já jenom navazuju na nějaké kroky, které tady činil můj předchůdce. A já jsem hrozně ráda, že teďka sem přišli kolegové z výboru pro obranu, že tady sedí pan místopředseda Růžička, že tady sedí pan předseda, že tady sedí pan kolega Krejza, Standa Blaha, že tady je i pan místopředseda Flek, protože ty inkriminované Supacaty, pane předsedo Babiši, jsem na základě mého požadavku dávala několikrát opakovaně na výbor pro obranu, aby výbor pro obranu slyšel od příslušníků speciálních sil, jak to tedy s tím nákupem je, proč vlastně i pan Metnar a jeho tým tehdy zvolili tuhle tu cestu, a aby se to na tom výboru celé vysvětlilo.

A víte, jak to dopadlo? Že vlastně paradoxně já jako ministryně obrany jsem tam prakticky byla v nějakém osamění s pochybnostmi, které jsem měla, které vy tady zmiňujete, s výjimkou některých kolegů z ANO. Ale třeba pan místopředseda Flek se jasně postavil na obhajobu nákupu těchto Supacatů a asi pana poslance Fleka nemůžete obviňovat z toho, že by nějakým způsobem ovlivňoval podpis memoranda 16. března roku 2021, které podepsal pan Metnar. To si myslím, že asi tehdy ani pan Flek nevěděl, že bude poslancem.

Takže tady bych jenom chtěla opravdu říct to, že na výboru k tomu byla veliká diskuse. Je škoda, pane předsedo Babiši, že vás vaši kolegové neinformují o tom, jak tam ta debata probíhala, jaké závěry k tomu zaujaly, co jsem tam říkala já, co tam říkali někteří kolegové. Protože pak byste tady neříkal nesmysly o tom, že nějakým způsobem pan náměstek Šulc tady ovlivňuje nějaký nákup Supacatů. Proboha. Já jsem byla ta, která jsem měla celou řadu pochybností. A právě proto to šlo na výbor pro obranu, aby na výboru pro obranu jasně si ty pochybnosti buďto vysvětlily, anebo nevysvětlily. A ať vás tedy informujou vaši kolegové, jak to tam dopadlo.

Mimochodem, pan místopředseda Růžička ještě před jednáním těchto výborů vedl poměrně velké spory s panem náměstkem Šulcem. Pan náměstek Šulc na pana místopředsedu Růžičku podal takzvanou předžalobní výzvu. Pan náměstek Šulc následně poté, co pan Růžička požádal o nějakou schůzku, na které by se některé věci vysvětlily, tak se pan poslanec Růžička rozhodl požádat a přistoupit tedy vzájemně po dohodě s panem Šulcem na smír. Proč se to asi stalo? Protože si myslím, že pan náměstek Šulc dokázal přesvědčit nejenom pana poslance Růžičku, ale i kolegy na výboru pro obranu, že opravdu s touto zakázkou on neměl nikdy nic společného a že se tato zakázka rozhodovala za vedení Ministerstva obrany, kde seděl ministr za ANO, ne ministr za ODS. A na to jsou jasné důkazy.

Takže já tady znovu prosím pana předsedu Babiše, aby se panu náměstkovi Šulcovi opět omluvil, protože tady říkáte věci, které nejsou pravda. Stejně tak věci jste tady říkal o té záležitosti, která se týkala LIAZu a vrtulníků. Pan náměstek Šulc se neúčastnil žádného projednávání této akvizice.

A abyste věděl, pane předsedo Babiši, tak tyto vrtulníky si vybrala armáda. Tyto vrtulníky kupuje VTÚ, nikoliv Ministerstvo obrany a nějaký Šulc nebo Černochová, ale VTÚ jako integrátor. Takže tahleta zakázka vůbec nešla ani na kolegium, vůbec nešla ani na stůl pana náměstka Šulce, nebo můj stůl, protože tohle je ten postup, kdy se to řeší úplně jiným způsobem než přes příslušného ministra nebo náměstka. Tady to vůbec nerozhodovalo žádné kolegium. Integrátor je VTÚ a tyto typy vrtulníků si vybrala armáda.

Zmiňoval jste běloruský původ. Tady jsme zjišťovali u pana Pražmy, jednatele této společnosti, jak to s tím Běloruskem bylo. Dávno předtím, než byla válka na Ukrajině, si pan Pražma pouze zadal u běloruské konstrukční kanceláře nějaké výpočty. Nic víc, nic míň. Nic. Jiná participace prostě na tom ze strany Běloruska nebyla. Takže to jsem jenom chtěla doplnit.

Chtěla jsem doplnit i to, že tato společnost LIAZ dělá hlavně automotive, ani vlastně se nezaměřovali na nějaký segment obranného průmyslu. A ano, tady před nástupem na Ministerstvo obrany v této společnosti byl pan náměstek Šulc jednatelem. Tady v tomto máte pravdu, pane předsedo Babiši. A pan náměstek Šulc okamžitě ve chvíli, kdy se stal náměstkem a bylo jasné, že nastoupí na Ministerstvo obrany, tak opustil tuto společnost. Můžete si to dohledat ve vašich výpisech z rejstříku, které jste mi sem dal. A ano, tohle je pravda.

Víte, ono kdyby tady někdo měl i posuzovat nějaké aktivity jiných kolegů poslanců předtím, než se stali poslanci, a kdo může mít nějaký domnělý zájem, tak já si myslím, že by v této Sněmovně možná seděl jenom Marek Benda, který tady je vlastně od začátku a který nestihl kromě vysoké školy prakticky nikde pracovat. (Pobavení a potlesk v levé i v pravé části sálu.) Protože přece každý z nás někde působil. A to, že pak se to otočí proti někomu a řekne se, má tam střet zájmů, protože v minulosti byl jednatel, společník... Každý ať si sáhne do svého životopisu a ať si řekne, co v tom životopise má za údaje.

Takže tady opravdu bych se chtěla důrazně ohradit proti tomu, že tady prostě ovlivňoval nějakou zakázku na nákup vrtulníků, které si vybrala armáda a které šly úplně mimo vedení Ministerstva obrany. Šlo to přes integrátora VTÚ. A ani vlastně nám nemusí hlásit, že tady prostě se bude podepisovat smlouva na nákup těchto vrtulníků.

A ještě mi dovolte, dámy a pánové, abych tady panu předsedovi Babišovi možná řekla jednu věc, které teda si asi nevšiml, když tady četl ty titulky, které se týkaly pana náměstka Šulce - tak pane předsedo Babiši: Vinna. Bývalá náměstkyně z obrany kradla mobilní telefony pro sebe, manžela a Metnara. Titulek z 27. února 2025 a tento titulek se týká jediné pravomocně odsouzené náměstkyně na Ministerstvu obrany, která tam ale působila za vaší éry, za éry vašeho ministra obrany. (Čte z mobilu.)

Někdejší náměstkyně Ministerstva obrany Kateřina Blažková je pravomocně odsouzená. Aktuálně CZ to potvrdil Městský soud v Praze, kde se kauza vyřizovala. Blažková se dopustila zneužití pravomocí úřední osoby. Za peníze rezortu objednala čtyři mobilní telefony, které si však nechala. Jeden dala manželovi, další tehdejšímu ministrovi Metnarovi... Nebudu to číst celé. Prostě čteme tady titulky, vy jste je četl, já je taky čtu, to je fér. A jak říkám, jediná pravomocně odsouzená náměstkyně byla ta vaše. Ne, žádný Šulc.

A ještě na úplný závěr, vy si myslíte, pane předsedo, že by Šulc byl takový blázen, že by chtěl krást na Ministerstvu obrany a sednout si tam do pozice prvního náměstka? To si fakt myslíte? To asi žijete v úplně jiném vesmíru, než já. Takže tady opravdu bych se chtěla důrazně ohradit proti tomu, že tady prostě ovlivňoval nějakou zakázku na nákup vrtulníků, které si vybrala armáda a které šly úplně mimo vedení Ministerstva obrany. Šlo to přes integrátora VTÚ. A ani vlastně nám nemusí hlásit, že tady prostě se bude podepisovat smlouva na nákup těchto vrtulníků.