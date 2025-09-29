Ministryně Decroix: Babiš nepřišel, bál se

Babiš nepřišel, bál se. Poslal nevymáchaného Havlíčka, který místo diskuze, plive osobní urážky, skáče do řeči a mele. Tohle chce vládnout? A cílí na hospodářskou strategii? Havlíček, který obchodoval s lidskými životy a Babiš, který podniká jen díky dotacím?
Klobouk dolů Fialovi za slušný a pevný postoj. Klid a síla! Budoucnost a prosperita!
Vážení diváci, milí občané, sledujte to pozorně. Rozhodujete vy. Chcete slušnost nebo hulváty?
Eva Decroix, MBA
autor: PV