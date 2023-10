Ministryně Langšádlová: RVVI opět jednala se světově uznávanými experty z Mezinárodní rady

reklama

„Pracovní setkání s odborníky z Mezinárodní rady považuji opakovaně za nesmírně přínosná. Jde o špičkové, světově uznávané vědce s cennými manažerskými zkušenostmi v zahraničním prostředí, s nimiž máme jedinečnou příležitost probírat klíčová témata i přípravu strategických materiálů v oblasti vědy a výzkumu,“ shrnula k výsledku letošního jednání ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Mezinárodní rada je poradní orgán RVVI složený z význačných zahraničních odborníků, který poskytuje Radě mezinárodní expertní srovnání od roku 2016. Pod vedením Prof. Josefa Michla, Ph.D., z University of Colorado at Boulder zde v současnosti působí celkem jedenáct světově uznávaných elitních vědců, jimiž jsou dále Prof. JUDr. Jiří Přibáň, Ph.D., DrSc., z Cardiff University, Prof. Dr. Josef Jiřičný z Institute of Molecular Cancer Research, University of Zurich, Prof. MUDr. Bohdan Pomahač, M.D., z Yale Surgery and Smilow Cancer Hospital, Prof. Jakub Kastl, Ph.D., působící na Princeton University, doc. Dr. Vladislav Kolařík z Fraunhofer-Institute for Chemical Technology ICT, M.D. Karel Pacák, Ph.D., D.Sc., z National Institute of Health, USA, Prof. Dalibor Sameš z Columbia University, MUDr. Martin Tolar, Ph.D., působící v Alzheon, Inc., Prof. Pier Luigi Sacco z IULM University of Milan nebo Prof. Ding-Ming Wang, Ph.D., z tchajwanské National Hsinchu University of Education.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6199 lidí

V posledních třech letech vydala Mezinárodní rada několik doporučení ohledně systému účelové podpory v České republice s cílem zvýšit efektivitu vybraných agentur. První soubor doporučení se týkal Grantové agentury ČR (GA ČR), druhý pak Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Celodenní jednání probíhalo v hybridním režimu ve dvou blocích – s respektem k časovému posunu u vzdáleně připojených účastníků z USA a Asie. V průběhu obsáhlé diskuse, které se osobně účastnil také předseda GA ČR dr. Petr Baldrian, ocenili zahraniční odborníci úroveň změny uskutečněné zejména u Grantové agentury ČR. Jedním z důležitých doporučení, která přetrvávají, je zvýšit míru internacionalizace kupř. prostřednictvím začlenění zahraničních vědců do správní rady agentury či zřízením nezávislé zahraniční vědecké komise.

Mezinárodní rada dále upozorňuje na nutnost podpory kvality před kvantitou. Další doporučení se týkala snížení administrativní zátěže a podpory mladých výzkumníků, kteří si v souladu se zahraničními trendy zaslouží zvláštní podporu. Juniorské granty by měly mít dle názoru Mezinárodní rady pětileté trvání a měly by vést k formaci nového nezávislého hlavního řešitele. „To, že GA ČR pokračuje dobře, není překvapením. Stav je oproti letům, kdy jsme začínali, podstatně lepší. Jsou ochotni naslouchat,“ doplnil profesor Michl.

Zahraniční vědci byli závěrem informováni o hlavních aspektech vývoje vědní politiky v ČR, konkrétně v oblastech státního rozpočtu na vědu a výzkum 2024+, přípravy nového zákona o výzkumu, vývoji, inovací a transferu znalostí, zamýšlené aktualizace Metodiky hodnocení 2017+ či redefinice Národních priorit orientovaného výzkumu, a seznámili se s činností pracovních skupin Lidé ve vědě a Transfer znalostí a technologií.

Mgr. Helena Langšádlová TOP 09



ministryně pro vědu a výzkum a inovace Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Langšádlová: Podařilo se mi navýšit rozpočet na vědu a výzkum Ministryně Langšádlová: Zdanění tichého vína by přineslo do rozpočtu až pět miliard Ministryně Langšádlová: Sestavit rozpočet na rok 2024 bude nesmírně náročné Ministryně Langšádlová: Mladým musíme nastavit takové podmínky, aby se měli kam vrátit

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE