Ministryně Maláčová: Tento vládní návrh je těžce vydřený kompromis

Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, konečně jsme se dostali do finále s novelou zákona o dětských skupinách, resp. jeslích a myslím si, že jsme napříč politickým spektrem za to všichni rádi. Zákon přináší průlom v zajištění systémové péče o nejmenší děti, vytváříme základnu pro síť služeb péče o děti do tří let státem garantovanou, kvalitní, dostupnou, a to i místně a finančně.

Klíčová je volba rodičů ohledně rodičovské strategie a sladění rodinného a pracovního života. Také zohledňujeme potřeby dětí. Dosavadní fungování dětských skupin se velmi osvědčilo, proto kvalitní základ přebíráme a dále rozvíjíme.

Dovolte mi, abych na tomto místě zdůraznila, že tak těžce vydřený kompromis, jako je tento vládní návrh, jako domeček z karet, pokud se změní jeden parametr, rozsype se celý systém, jako když právě z domečku vytáhnete spodní kartu. Ty základní parametry jsou: stabilní národní financování, nadále budeme usilovat o prostředky z EU, ale nebude to na projektové bázi, ale budeme si přeposílat mezi rozpočtovými kapitolami ty finanční zdroje, pokud bude Evropa souhlasit, zastropování příspěvků od rodičů. Důležité je, aby jesle, respektive dětské skupiny nebyly luxusem, nebyly elitními školkami, ale byly skutečně dostupnou péčí pro rodiny tak, aby si mohly skutečně vybírat, zda chtějí slaďovat nebo pečovat o své nejmenší. A samozřejmě věková návaznost na mateřské školky.

Protože už jsme toho vyjmenovali spoustu, tak nebudu pokračovat v tom výčtu. Prosím vás o zohlednění tohoto návrhu. Skutečně jde o to, abychom měli finančně, místně dostupnou péči o nejmenší děti, to je cílem této novely. Bereme to dobré, co bylo v dětských skupinách a napasováváme to na současný systém tak, aby skutečně rodiny, pokud potřebují pracovat, nebo chtějí pracovat, tak aby měly dobrou podporu státu. Velmi děkuji.

