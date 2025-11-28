Schillerová (ANO): Stanjurovy účetní podvody, půjčky a kličky

Vážení přátelé, píše se rok 2001. Obří americká firma Enron vyhlašuje bankrot. Ukázalo se, že její finanční šéf Andrew Fastow několik let po sobě zatajoval ztráty a nadhodnocoval zisky, aby kasíroval tučné odměny. Hned, jak ho podvod doběhl, šla firma do krachu, tisíce lidí přišlo o práci a investoři ztratili 60 miliard dolarů. Sám Fastow vyfasoval pouhých šest let, protože prý vzorně spolupracoval s vyšetřovateli a projevil „účinnou lítost.“ Víte, jak se mu podařilo tak velký průšvih tajit několik let? Dokumenty hovoří o „účetních kličkách a nedostatečném finančním vykazování,“ díky kterým „dokázal skrývat miliardové dluhy z neúspěšných obchodů a projektů.“
A teď Česká republika. Píše se rok 2025. Na Ministerstvu financí končí Zbyněk Stanjura. Ukázalo se, že čtyři roky po sobě zkresloval výsledky svého řízení státní kasy, a že jen naoko vytvářel dojem prosperity a zodpovědnosti. Stejně jako pan Fastow z Enronu k tomu používal účetní kličky a nedostatečné vykazování. Podívejte se, co všechno se mu podařilo ty čtyři roky tajit a co napáchal. Dávám Vám jen ty největší „špeky.“
140 MILIARD
O tolik méně vybral Stanjura na daních, než si sám naplánoval. A to i přesto, že jeho vláda daně rekordně zvýšila.
96 MILIARD
Tolik Stanjura vytáhl z ČEZu, aby vykryl díry v rozpočtu. Vysál firmu, kterou z většiny vlastní stát, až na dno. Je to přitom ta stejná firma, která bude potřebovat stovky miliard na stavbu nových jaderných bloků.
48 MILIARD
Taková je výše půjček, které si Stanjura vzal, ale nepřiznal je v rozpočtu.
38 MILIARD
Tolik naplánoval Stanjura, že vybere od bank na dani z mimořádných zisků. Povedlo se mu jen několik set milionů.
A teď, přátelé, se dostáváme k samotnému jádru podvodných operací pana Stanjury. Aby ta půjčka za desítky miliard korun nebyla vidět jako mínus v rozpočtu, tak ji prostě přepůjčil dál. Podepsal smlouvu mezi Ministerstvem financí a Státním fondem dopravní infrastruktury, podle které mu peníze na stavbu dálnic a silnic nedává, ale půjčuje.
Rozumíte té absurditě? Nařídil státní organizaci, která staví silnice a dálnice, aby poté, co peníze prostaví, je zase splatila. Říkáte si, že je to absurdní a nemožné? Ale to přece nevadí. Pan Stanjura totiž nastavil nesplnitelný splátkový kalendář až od roku 2026, tedy poté, co mu skončí volební období. Od chvíle, kdy už pan Stanjura nebude ministr, má stát začít splácet SÁM SOBĚ. Stejně tak Stanjura načasoval splácení státu vůči Evropské bance, od které si peníze původně půjčil. Tedy od roku 2026. Délka splácení je 18 let. Dnešní novorozenci budou tenhle tah splácet do své plnoletosti.
Poslední Stanjurův účetní podvod byl návrh státního rozpočtu na rok 2026. Před volbami ho podstřelil o 95 miliard. Nedal do něj zákonné výdaje na důchody, sociální dávky, platy pro učitele, peníze pro hasiče, na dopravní stavby. Všechno to postupně taháme na světlo za větší či menší pozornosti novinářů.
I když jsou důkazy na stole, pan Stanjura dál kroutí hlavou ze své ulity a sveřepě vinu odmítá. Kdyby alespoň projevil „účinnou lítost,“ jako ředitel Enronu, o kterém jsem Vám psala na začátku. No nevadí. Trest už jste mu vyměřili Vy voliči. A dobře jste udělali.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
