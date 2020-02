Ministryně Schillerová: Jsme limitováni tím, abychom neohrozili festival

reklama

Vážený pane poslanče,

mohu vás ubezpečit, že rekonstrukce hotelu Thermal je v plném proudu, tak jak nikdy nebyla. Já jsem tam pozvala - byla jsem na inspekci minulý týden, pozvala jsem tam zástupce médií, provedla je po staveništi s panem ředitelem. Viděli, že všechny pokoje v podstatě se buď úplně nově předělávají, to znamená, že byli na stavbě, lidově řečeno, a zbývající menší polovina se rekonstruuje, protože ta rekonstrukce byla před pár lety. Takže v podstatě od 6. ledna letošního roku je pro hosty hotel uzavřen, maximální rychlostí probíhají práce na jeho rekonstrukci a modernizaci, které bylo nezbytné provést. Kompletně je renovováno - vybaveno bude 120 pokojů typu superior, 6 pokojů typu suit v 10. až 15. patře, a i dříve částečně modernizované pokoje ve 2. až 9. se dočkají výměny stoupaček, instalace a z hlediska nutnosti i některého zařízení.

Další prioritou je zvýšení požární bezpečnosti. Probíhá instalace protipožárních dveří, nástřiků, protipožární zajištění mezipokojových příček, suchovodů. Dále se pracuje na snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím rozšíření rekuperace tepla, vybudování nového systému měření, regulace energií a médií. V neposlední řadě se vymění inženýrské sítě a vybavení lékařské ordinace.

Thermal pro hosty znovu otevřeme - my jsme limitováni tím, abychom neohrozili festival. Takže vždy ty práce naplánujeme tak, abychom toto všechno, co jsem vám teď vyjmenovala - ještě jsem nedodala, že budeme dělat okolní terasy do spuštění letošního Mezinárodního filmového festivalu a veřejné toalety za recepcí. To bude všechno hotovo do letošního festivalu.

Pak budeme soutěžit okna, obálku, nátěry, bazén - tam samozřejmě máme vybranou firmu, ale prostě dodělává se projektová dokumentace, a zase to bude tak, aby to bylo do termínu příštího Mezinárodního filmového festivalu. To znamená, my nesmíme nikdy ohrozit konání festivalu. To znamená, otevřeme teď, už letos část pokojů v polovině března, další pokoje budou postupně otevírány v průběhu dalších měsíců. To znamená před vypuknutím festivalu 3. července.

Pokud jde o architektonickou hodnotu díla manželů Machoninových, osobně si ho velmi vážím, a byla jsem opakovaně ujišťována vedením hotelu - já jsem se nikdy s Machoninovými, nebo s těmi zástupci rodiny nesetkala - byla jsem opakovaně ujištěna, že unikátní architektonická hodnota budovy zůstane po rekonstrukci v maximální možné míře zachována. Není však možné prosím udělat z hotelu skanzen nebo muzeum. My prostě musíme respektovat určité současné standardy jak pro bezpečnostní a protipožární opatření, tak také pro dnes požadovaný komfort ubytování. To znamená, když jsme prováděli média pokoji, tak jsme říkali - modřínové dveře, modřínové obklady, tvar kachliček, labutě - a to možná říkám odborně nepřesně - labutě, jak jsou noční stolky, pokud možno maximální barvy, mám i vizualizace na Facebooku těch pokojů - barva toho nábytku, která byla převážně bílá. Našla se celá řada křesílek ještě z dob Machoninových. Ta se všechna repasují. Ale na druhé straně máme určité finanční zdroje, je na to vyčleněno necelých 600 milionů, včetně bazénu, bazén bude stát asi 110, a je důležité, abychom bazén otevřeli, chceme - máme termín 1. 6. 2021 otevření bazénu.

Já rozhodně s velkým respektem a s velkou úctou přistupuji k odkazu práce manželů Machoninových, ale hotel nemůžeme nechat spadnout. Prostě nemůžeme dalších 10 let vést debatu. Prostě hotel je nutné zrekonstruovat. Je to důležitý kulturní stánek, který se používá pro Mezinárodní filmový festival. Takže to bych chtěla zdůraznit, a toto jsou věci, které neustále poměřujeme.

Ještě k té schůzce s panem ředitelem Novákem. Já jsem z jeho strany byla ujištěna o jeho komunikaci a konzultaci rekonstrukce s rodinou paní Machoninové a hned týden po svém návratu, kdy on řekl, že se sešel vlastně - pardon - že on se sešel na konci října 2019 k jednání s vnukem paní Machoninové, panem Kordovským, to mi přímo osobně řekl, a ten podle mých informací 21. ledna tohoto roku kontaktoval jednoho z architektů rekonstrukce, a panu Kordovskému byla panem ředitelem nabídnuta účast na společném jednání 23. ledna, které nevyužil.

Já po této mediální přestřelce, úplně zbytečné, protože...

Já, pane poslanče, tady po té, podle mě zbytečné a docela nedůstojné přestřelce, protože si myslím, že se snažíme o to, aby byl hotel Thermal důstojnou památkou, nechceme ho prodat, chceme, aby zůstal v rukou státu, a chceme, aby sloužil především nejenom tedy Mezinárodnímu filmovému festivalu, protože to je dejme tomu velmi důležité, ale je to přece jenom nějaký měsíc v roce, ale chceme, aby sloužil i hostům. Aby prostě sloužil občanům Karlovarského kraje, v případě hotelu, kteří přijedou z okolí a zejména bazén, protože vím sama - a už jsem tam byla několikrát a debatovala jsem, ať už na politické úrovni se zástupci místního města, ale i s občany, že prostě je to pro ně srdcová záležitost ten bazén, takže nám na něm také záleží.

Každopádně my jsme - já jsem si nechala poslat od pana ředitele všechny podklady, i od jeho právních zástupců, my neporušujeme žádné právní normy v této oblasti. Já se se zástupci rodiny Machoninových sejdu. Já v tuto chvíli zjišťuji vlastně, kdo je oprávněný jednat, jestli přímo paní Machoninová, nebo kdo je od ní zmocněn, protože já budu jednat s tím, kdo je oprávněn jednat jménem paní Machoninové nebo přímo s ní, já si jí pozvu, pozvu si pana ředitele, ale znovu opakuji. My chceme se zachovat naprosto s respektem k odkazu díla manželů Machoninových. Říkám věci, které jsme tam našli. Křesílka, procházela jsem tam sklepy, procházela tam různé části toho hotelu, strávila jsem tam prostě více než půlden. A zase tam pojedu za dva měsíce. A budu tam takhle jezdit často podle potřeby, abych sledovala vývoj prací, a budu se všemi mluvit. Takže já se s nimi sejdu. Proberu s nimi, co jim konkrétně vadí. Budeme se bavit o právním rozměru, ale budeme bavit i o nějakém praktickém rozměru.

My nemůžeme dalších deset let prodiskutovat.

