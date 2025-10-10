Přísaha zakládá expertní skupiny

Nechceme jen kritizovat, ale nabídnout řešení. Hnutí Přísaha Roberta Šlachty začíná sestavovat expertní skupiny, které budou pokrývat jednotlivé oblasti řízení státu. Nejde o klasickou stínovou vládu, jak ji známe od jiných stran — naším cílem není politikaření, ale skutečná práce a konkrétní návrhy.

Tyto týmy budou komunikovat s veřejností i s odborníky, předkládat protinávrhy k vládním krokům a ukazovat, že stát se dá řídit odpovědně, bez korupce a bez rozhazování.

  • Bezpečnost povede Robert Šlachta, Senátor
  • Do čela ekonomického týmu se postavil Petr Vokřál, zkušený manažer a bývalý primátor Brna.
  • Finanční oblast povede Martin Husa, odborník na rozpočty a daňovou politiku.
  • Zdravotnictví má na starosti Martin Vacek, terapeut s praxí a jasnou vizí, jak vrátit do systému pořádek a efektivitu.
  • Živnostenské podnikání Jiří Janeček
  • Obrana Pavel Hrnčál, absolvent vysoké vojenské školy
  • Školství profesor Martin Zvonař
  • Doprava Vladimír Kremlík, bývalý ministr dopravy
  • Neziskový sektor, Alena Židlíková

Tím to ale nekončí. Hledáme další odborníky, podnikatele, starosty, živnostníky i lidi z praxe, kteří mají chuť pracovat a měnit zemi k lepšímu.

