Přísaha zakládá expertní skupiny

Nechceme jen kritizovat, ale nabídnout řešení. Hnutí Přísaha Roberta Šlachty začíná sestavovat expertní skupiny, které budou pokrývat jednotlivé oblasti řízení státu. Nejde o klasickou stínovou vládu, jak ji známe od jiných stran — naším cílem není politikaření, ale skutečná práce a konkrétní návrhy.
Tyto týmy budou komunikovat s veřejností i s odborníky, předkládat protinávrhy k vládním krokům a ukazovat, že stát se dá řídit odpovědně, bez korupce a bez rozhazování.
- Bezpečnost povede Robert Šlachta, Senátor
- Do čela ekonomického týmu se postavil Petr Vokřál, zkušený manažer a bývalý primátor Brna.
- Finanční oblast povede Martin Husa, odborník na rozpočty a daňovou politiku.
- Zdravotnictví má na starosti Martin Vacek, terapeut s praxí a jasnou vizí, jak vrátit do systému pořádek a efektivitu.
- Živnostenské podnikání Jiří Janeček
- Obrana Pavel Hrnčál, absolvent vysoké vojenské školy
- Školství profesor Martin Zvonař
- Doprava Vladimír Kremlík, bývalý ministr dopravy
- Neziskový sektor, Alena Židlíková
Tím to ale nekončí. Hledáme další odborníky, podnikatele, starosty, živnostníky i lidi z praxe, kteří mají chuť pracovat a měnit zemi k lepšímu.
autor: PV