Trikolora: Páni vědci, zameťte si raději před vlastním prahem

10.10.2025 7:17 | Monitoring

Stanovisko Trikolory k výzvě vědců

Trikolora: Páni vědci, zameťte si raději před vlastním prahem
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Vzhledem ke zkušenostem, jaké máme s našimi akademiky a vědci, respektive s jejich angažováním se v politických a společenských záležitostech, považujeme jejich další aktuální politické extempore za naprosto nevhodné.

Téměř 500 vědců a akademiků vyzvalo vítěze voleb a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby dobře zvážil obsazení ministerstva životního prostředí. Nelíbí se jim, že se o resort hlásí předseda Motoristů Petr Macinka, který je podle nich „odpůrce ochrany životního prostředí a následovník Václava Klause, popírajícího vědecké poznání klimatologie“.

Na celou oblast environmentální problematiky existují různé názory, ne jen jeden. Takže už jen proto, že každého, kdo má kritický názor na klimatický alarmismus či Green Deal, tito samozvaní kádrováci automaticky prohlašují za odpůrce ochrany životního prostředí, což je nesmysl a hrubý faul, je jejich vměšování do čistě politických záležitostí krajně nevhodné.

Navíc ještě stále máme v paměti ostudné selhání podstatné části vědecké obce v době covidu a také jsme nezapomněli na hanebnou petici vědců a akademiků, kterou se snažili ovlivnit právě skončené volby.

Takže, páni vědci, zameťte si raději před svým vlastním prahem a politiku přenechte politikům.

Psali jsme:

Majerová (Trikolora): Aby zlo vyhrálo, stačí aby dobří lidé nedělali NIC…
Červenka (Trikolora): Ohlédnutí za volbami
Štěpánek (Trikolora): Volební střípky a postřehy
Koudelka (Trikolora): Petr Fiala - nebezpečí pro svobodu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

politika , věda , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by vědci přenechat politiku politikům?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Pár dotazů

Není vám trapné teď kritizovat politiku ANO, tedy hnutí s kterým jste ještě nedávno vládli? A opravdu si myslíte, že důchodový systém je nyní a hlavně do budoucna stabilizovaný, a že mzdy rostou dostatečně s ohledem na zvyšující se životní náklady a zvyšování cen?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Přátelství s výhodami má svá úskalíPřátelství s výhodami má svá úskalí Výrazný milník počátku svižného tempa stárnutíVýrazný milník počátku svižného tempa stárnutí

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Přísaha zakládá expertní skupiny

8:19 Přísaha zakládá expertní skupiny

informace na veřejném facebookovém profilu hnutí k zakládání expertních skupin