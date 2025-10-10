Trikolora: Páni vědci, zameťte si raději před vlastním prahem

Vzhledem ke zkušenostem, jaké máme s našimi akademiky a vědci, respektive s jejich angažováním se v politických a společenských záležitostech, považujeme jejich další aktuální politické extempore za naprosto nevhodné.
Téměř 500 vědců a akademiků vyzvalo vítěze voleb a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, aby dobře zvážil obsazení ministerstva životního prostředí. Nelíbí se jim, že se o resort hlásí předseda Motoristů Petr Macinka, který je podle nich „odpůrce ochrany životního prostředí a následovník Václava Klause, popírajícího vědecké poznání klimatologie“.
Na celou oblast environmentální problematiky existují různé názory, ne jen jeden. Takže už jen proto, že každého, kdo má kritický názor na klimatický alarmismus či Green Deal, tito samozvaní kádrováci automaticky prohlašují za odpůrce ochrany životního prostředí, což je nesmysl a hrubý faul, je jejich vměšování do čistě politických záležitostí krajně nevhodné.
Navíc ještě stále máme v paměti ostudné selhání podstatné části vědecké obce v době covidu a také jsme nezapomněli na hanebnou petici vědců a akademiků, kterou se snažili ovlivnit právě skončené volby.
Takže, páni vědci, zameťte si raději před svým vlastním prahem a politiku přenechte politikům.
autor: PV