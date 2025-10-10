Babiš (ANO): Stanjura jen přepsal výsledné číslo

Ministr Stanjura nenavrhl schodek 286 miliard, navrhl rozpočet se schodkem minimálně 340 miliard, jen přepsal to výsledné číslo.
Pokud by jakákoli příští vláda hospodařila se schodkem navrženým Fialovou vládou, zastavily by se dopravní stavby, přestaly by se vykupovat pozemky, chyběly by peníze ve školství a třeba Nejvyšší soud by nepokryl ani provozní výdaje. Je to od nich neuvěřitelný podvod.
Já mohu slíbit, že investice nezastavíme, v první řadě budeme hledat úspory na straně státu a uděláme maximum, abychom schodek zvyšovat nemuseli.
autor: PV