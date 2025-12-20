Ministryně Schillerová: Můj úřad zhubne minimálně o 57 míst

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke změnám na Ministerstvu financí

Vážení přátelé, je to trochu jako shánět dárky na poslední chvíli, akorát že seznam přání máme od vás voličů. Co na něm bylo napsané? Odmítnout migrační pakt, odmítnout nové zelené daně pro domácnosti jménem ETS2 a snížit cenu elektřiny. To byla jednoznačně ta největší přání od vás, která jste nám předali ve formě volebního lístku do urny. Jejich splnění jsme pro vás měli nachystané už dávno, bohužel trvalo dva měsíce, než byla konečně naše vláda jmenována a mohli jsme začít konat.

A taky že konáme, posuďte sami. Jmenováni jsme byli v pondělí 15. prosince. V úterý 16. prosince jsme poprvé zasedli a všechny hlavní sliby voličům začali plnit.

  • Pakt o migraci a azylu, dědictví pana Rakušana, jsme odmítli.
  • Systém obchodování s emisními povolenkami ETS2, dědictví paní Hubáčkové a pana Hladíka, jsme také odmítli a nebudeme ho zavádět do našich zákonů.
  • Cenu elektřiny, jejíž výše je dědictvím hlavně po panu Síkelovi, snížíme domácnostem o 10 procent. Zlevníme i elektřinu pro firmy.
  • Stavební zákon, dědictví po panu Bartošovi, opravujeme.
  • Zdravotní pojišťovny, které nechal vysát pan Válek, stabilizujeme.

A ještě jednu věc jsme na našem prvním zasedání vlády schválili. Je sice symbolická, ale pro nás lidsky důležitá. Platy politiků zmrazíme. Teď už s tím bývalí vládní poslanci nic nezmůžou.

Práce jak na kostele mám i na svém Ministerstvu financí, na které jsem se po čtyřech letech vrátila docela zhrozená, co se tu za pana Stanjury dělo. Onen hlasatel „štíhlého státu“ nechal nabobtnat počet sekcí ministerstva ze sedmi na deset. To znamená deset vrchních ředitelů, deset aut s řidičem a deset sekretářek. Takže jedna z prvních věcí, co udělám, je, že vrátím počet sekcí na původních sedm, jako to bylo za mě. Zruším také šest odborů a oddělení. Celkem můj úřad tady na Letenské 15 zhubne minimálně o 57 míst.

Abyste si udělali obrázek, jak to tady za pana bývalého ministra fungovalo, mám pro Vás takovou perličku. Pan Stanjura nechal zřídit nové „Oddělení revize výdajů“ a najal tam nové úředníky. Výsledek? Celkové výdaje státu za úřadování pana Stanjury narostly o 50 miliard korun. Jediné, o co se jeho nové oddělení zasloužilo, byla hromádka neužitečných lejster. Já, na rozdíl od něj, přináším skutečnou revizi výdajů. Jejím výsledkem mimo jiné je, že ruším „Oddělení revize výdajů“.

Co už si teď můžeme odškrtnout, je rozlučka s poradci pana Stanjury. Bylo jich tady, představte si, rovnou deset. Jak mu asi radili, cítíte doteď ve Vašich peněženkách. Už mají sbaleno.

Řešíme toho samozřejmě mnohem víc. S kolegy jsme těch uplynulých pět dní pracovali od rána do večera, takže jsem si do kanceláře nestihla přinést ani pár věcí, které jsou milé mému srdci a s nimiž se cítím alespoň trochu doma. Štědrý večer si ale vzít nenechám. Moc se těším na děti, na vnoučky, hodlám si je pořádně užít.

Vám, přátelé, přeji co nejméně stresu. Zkuste si i ten předvánoční shon co nejvíc užít. Vždyť se připravujeme na výjimečný den v roce.

Krásný předvánoční víkend přeji.

