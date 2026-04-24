Ministryně Schillerová: Pane poslanče, vybral jste příklady, které absolutně nesedí

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Promiňte, pane poslanče, vím, že jste byl přihlášen, ale já musím zareagovat. Já vystoupím potom v rozpravě k meritu věci, budu mít poměrně delší projev, kde budu budu rád když už tady bude sedět zástupce Senátu v té době, protože budu mluvit i k nim. Ale přece jenom musím něco říct na pana poslance Haase.
No, pane poslanče, vy přece víte, že je zablokovaný Hormuzský průliv. Víte, že 20 procent vlastně veškerých světových dodávek ropy proudí Hormuzským průlivem, že ten válečný konflikt není ukončen a že tady skutečně hrozí hospodářské škody. Vy jste uvedl pouze částku, kterou jsem uvedla jako dopad do státního rozpočtu, když budeme promíjet spotřební daň. My jsme prominuli spotřební daň do limitu zákonného rozhodnutí usnesení vlády, což má dopad za jeden měsíc u nafty 1 miliardu. To je pravda, ale hospodářské škody snad vnímáme šířeji.
To znamená, že hospodářské škody jsou takové, že prostě by tankovaly naše firmy, průmysl, autodoprava, kamiony, zemědělci, rodiny, domácnosti, že by tankovali prostě za nehorázné ceny, které hrozily, kdybychom bývali to opatření s maximální možnou mírou citlivosti neudělali. To jsou hospodářské škody a prosím, vy se tady opíráte o za mě velmi problematické rozhodnutí Ústavního soudu, i když ho respektujeme všichni.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Tak já jsem přece řekla tehdy, je to můj názor, samozřejmě vy budete mít jiný, že ho považuju za velmi problematický a zrovna jste si naběhl tedy takzvaně lidově na vidle, protože zrovna ten příklad těch důchodů, té zrušené mimořádné valorizace, pane poslanče, ten jste udělali ve stavu legislativní nouze. Po jaké době? Po půl roce, kdy jste věděli, jaká bude mimořádná valorizace. V době, kdy váš ministr práce a sociálních věcí říkal, že to neuděláte 14 dní před tím, než jste tady vyhlásili stav legislativní nouze. A vy toto uvádíte jako příklad?
To jste si tedy fakt naběhl. To je právě ten trestuhodný příklad něčeho, co jste udělali. Ano, prohráli jsme to u Ústavního soudu. To já nějakým způsobem nezpochybňuju. Taky jsem řekla u Ústavního soudu, že respektuji rozhodnutí Ústavního soudu, ale že jsem z něho zklamaná a že s ním prostě nesouhlasím, na to bezesporu právo mám. A tedy vůbec to nezapadá do tohoto scénáře. A ještě říkáte, vláda přijde až po nějaké době. Po jaké době? Po třech týdnech? Vaše vláda přišla v roce 2022 se stavem legislativní nouze, ve kterém chtěla vlastně přijmout ten energetický zákon a tak dále po třech měsících a my jsme neřekli ani popel a prostě tady jsme vám to odsouhlasili, jak stav legislativní nouze, tak vlastně ten zákon.
A to, že říkáte kompenzace, no ježíš, ale to jsou přece úplně odlišné věci. Jestliže jste – já nejsem na to expert, ale naši experti by mě určitě doplnili – energetický zákon, kde jste nutili, aby fungovala ta přenosová soustava. Vlastně logicky, a tohle není výčitka, my jsme pro to hlasovali, aby šli i do minusu, aby prostě měli ztráty. Logicky jste to museli kompenzovat. Tady jsme přece v úplně jiné situaci.
Co budeme kompenzovat, co budeme kompenzovat? Že je tady pár menších čerpacích stanic a my jim nasloucháme a taky nasloucháme debatě v rámci ČAPO a budeme modifikovat naše opatření. Já věřím, že už pomocí usnesení vlády, když ne, tak prostě si také poradíme. Ale tento zákon prostě přijmout chceme. To znamená my budeme to modifikovat, ty různé informace, které sbíráme z trhu, protože s ním komunikujeme, ale zabránili jsme tomu, že se tady neplatilo třeba 60 korun za litr nafty, což by bylo proinflační, mělo by to dopady a vyvolalo by to hospodářské škody. Takže prosím, já si myslím, že tady jste vybral příklady, které absolutně, absolutně nesedí a naopak jste se sestřelil do nohy.
Děkuju.
