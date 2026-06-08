Procházka (TOP 09): S přijetím eura máme 20 let zpoždění. Je čas ho dohnat

Dnes platíme za korunové úvěry zhruba o 1,5 p.b. více než za eurové.
Na státním dluhu činí tahle dodatečná úroková zátěž 10 400 Kč na domácnost každý rok.
Dalších 30 miliard česká ekonomika tratí na konverzích měn.
Tyto náklady zasahují mnohem tvrději firmy v českém vlastnictví než nadnárodní korporace.
S přijetím eura máme 20 let zpoždění.
Je čas ho dohnat!
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