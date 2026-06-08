Procházka (TOP 09): S přijetím eura máme 20 let zpoždění. Je čas ho dohnat

08.06.2026 19:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.

Procházka (TOP 09): S přijetím eura máme 20 let zpoždění. Je čas ho dohnat
Foto: TOP 09
Popisek: TOP 09

Dnes platíme za korunové úvěry zhruba o 1,5 p.b. více než za eurové.

Na státním dluhu činí tahle dodatečná úroková zátěž 10 400 Kč na domácnost každý rok.

Dalších 30 miliard česká ekonomika tratí na konverzích měn.

Tyto náklady zasahují mnohem tvrději firmy v českém vlastnictví než nadnárodní korporace.

S přijetím eura máme 20 let zpoždění.

Je čas ho dohnat!

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Článek obsahuje štítky

Procházka , TOP 09

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JUDr. Jeroným Tejc byl položen dotaz

Ochrana dětí

K něčemu novela, která vlastně neřeší ten největší problém, a to, aby děti nemohli být svěřeny do péči rodičům, kteří jsou nebezpeční, což stálo život třeba právě Viktorku? Nebo pokud to řeší a já se mýlím, tak můžete mi říci jak?

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19:02 Procházka (TOP 09): S přijetím eura máme 20 let zpoždění. Je čas ho dohnat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru.