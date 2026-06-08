Zaorálek (SOCDEM): Knihovnu Václava Havla zničili jeho dědicové

Knihovnu Václava Havla zničili jeho dědicové...
1. Co říká nekončící krize Knihovny Václava Havla o platnosti hesla „Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí“?
2. Pravda je, že toto Havlovo heslo nikdy nebylo politickým programem, ale spíše jen morálním vyjádřením určité naděje.
3. Problém nastane ve chvíli, kdy se z morální výzvy stane identita určité skupiny lidí. Pak se může stát, že ti, kdo mluví o toleranci, začnou být netolerantní k jiným názorům, a ti, kdo hlásají otevřenost, vytvoří uzavřený kruh.
4. Knihovna Václava Havla se nezhroutila proto, že ji porazili jeho nepřátelé, ale proto, že vyhráli jeho následovníci. Z odkazu disidenta se stal oficiální establishment.
5. Úkolem knihovny bylo spravovat Havlovo dědictví a vysvětlovat, proč je toto dědictví důležité.
6. Jenže jak se jim to mohlo podařit, když odkaz někoho, kdo vyrostl z opozice vůči moci, měla najednou šířit instituce, která sama reprezentovala kulturní a politickou moc?
7. Pro tuto ironii dějin měl Havel docela dobrá tykadla a možná by se tomu, co se děje, ani moc nedivil...
Ing. Jan Zahradil
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