Zaorálek (SOCDEM): Knihovnu Václava Havla zničili jeho dědicové

08.06.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Knihovně Václava Havla.

Zaorálek (SOCDEM): Knihovnu Václava Havla zničili jeho dědicové
Foto: Youtube
Popisek: Lubomír Zaorálek

Knihovnu Václava Havla zničili jeho dědicové...

1. Co říká nekončící krize Knihovny Václava Havla o platnosti hesla „Pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí“?

2. Pravda je, že toto Havlovo heslo nikdy nebylo politickým programem, ale spíše jen morálním vyjádřením určité naděje.

3. Problém nastane ve chvíli, kdy se z morální výzvy stane identita určité skupiny lidí. Pak se může stát, že ti, kdo mluví o toleranci, začnou být netolerantní k jiným názorům, a ti, kdo hlásají otevřenost, vytvoří uzavřený kruh.

4. Knihovna Václava Havla se nezhroutila proto, že ji porazili jeho nepřátelé, ale proto, že vyhráli jeho následovníci. Z odkazu disidenta se stal oficiální establishment.

5. Úkolem knihovny bylo spravovat Havlovo dědictví a vysvětlovat, proč je toto dědictví důležité.

6. Jenže jak se jim to mohlo podařit, když odkaz někoho, kdo vyrostl z opozice vůči moci, měla najednou šířit instituce, která sama reprezentovala kulturní a politickou moc?

7. Pro tuto ironii dějin měl Havel docela dobrá tykadla a možná by se tomu, co se děje, ani moc nedivil...

Ing. Jan Zahradil

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Článek obsahuje štítky

Zaorálek , SOCDEM

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