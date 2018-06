Ministryně Šlechtová: Účastí v alianční předsunuté přítomnosti v Pobaltí plníme spojenecké závazky

ČR bude v Lotyšsku zastoupena minometnou četou (do 60 osob) ze 71. mechanizovaného praporu v Hranicích. Půjde o první rotaci, která odjíždí 14. června 2018 a bude v Pobaltí působit 6 měsíců. Kromě Kanaďanů a Čechů tvoří jednotku vojáci ze Španělska, Itálie, Polska, Slovenska, Slovinska a Albánie.

„Účastí v alianční předsunuté přítomnosti v Pobaltí plníme naše spojenecké závazky. Pro české vojáky je působení v mezinárodním prostředí nenahraditelným zdrojem zkušeností. Přesvědčila jsem se, že vojáci minometné čety z Hranic jsou na svou misi dobře připraveni,“ uvedla ministryně obrany Karla Šlechtová.

Ing. Karla Šlechtová BPP

Ministryně obrany v demisi

ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podpora při budování obranných kapacit

„Zapojení v eFP vnímám jako pokračování naší podpory z předchozích let při budování vlastních obranných kapacit pobaltských republik. Tímto způsobem je vhodně demonstrován náš zájem o mezinárodní spolupráci a upevněna jednota koalice na východní hranici NATO,“ zdůraznil generálporučík Aleš Opata.

„Vítáme příspěvek ČR do Kanadou vedeného bojového uskupení v rámci alianční předsunuté přítomnosti eFP v Lotyšsku. Kanada do tohoto uskupení přispívá jednotkou v počtu do 455 osob a připojují se k ní kolegové a kolegyně z dalších sedmi zemí NATO včetně České republiky. Jsme hrdi na to, že můžeme sloužit s našimi spojenci a společně vysíláme jasný signál – jsme NATO,“ uvedla velvyslankyně Barbara C. Richardson.

Cílem je dlouhodobý intenzivní společný výcvik s lotyšskými a koaličními jednotkami se zaměřením na obranu vlastního území, získáním zkušeností s vysíláním předsunutých sil, přesuny spojeneckých sil a sladění operačních postupů.

Druhá jednotka bude v počtu do 230 osob

Druhá jednotka pro eFP bude ze žateckého 41. mechanizovaného praporu v počtu do 230 osob. Vojáci budou od začátku července spolu s nizozemskými a německými kolegy působit v Litvě. Základ jednotky tvoří mechanizovaná rota s obrněnými vozidly Pandur, posílená ženisty, zdravotníky a logistickou jednotkou.

Ministryně Šlechtová s generálem Opatou se dnes v Hranicích zároveň seznámili s úkoly, činností a výzbrojí 7. mechanizované brigády. Ta je jednou ze dvou stěžejních brigád Armády ČR. Mezi hlavní modernizační priority resortu patří její budoucí přezbrojení novými pásovými bojovými vozidly.

Psali jsme: Ministryně Šlechtová: První rotace minometné čety zamíří do Pobaltí ve středu Ministryně Šlechtová: Česká republika je připravena aktivně se zapojovat do zajišťování mezinárodní bezpečnosti Ministryně Šlechtová: Co se zahraničních misí týče, učiníme komplexní mandát Ministryně Šlechtová: Naše zahraniční vojenské mise jsou nebojové, pomáhají místním obyvatelům

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV