Mračková Vildumetzová (ANO): Digitalizace a propojení systémů je opravdu klíčové

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, i já bych ráda vystoupila k tomuto projednávanému sněmovnímu tisku. Chtěla bych v úvodu zmínit a potvrdit, že pan ministr vnitra uspořádal kulatý stůl, kde řada mých kolegů byla přítomna, zároveň to, co tady řekla paní ministryně obrany v zastoupení pana ministra vnitra, že dojde tedy k digitalizaci v oblasti zbraňové legislativy, ať už jde o zbrojní průkazy, ať už jde o registr zbraní, propojení s policií a s lékaři. Ale když tady vystupoval pan zpravodaj, pan Letocha, tak jasně řekl, že účinnost všech těchto věcí, které se budou dnes schvalovat, bude až od 1. ledna roku 2026.

Zároveň tady zaznělo, že zlepší to právní regulaci, a my jsme prostě přesvědčeni o tom a projednávali jsme to na bezpečnostním výboru, kde byli zástupci Ministerstva vnitra, kdy já jsem vznesla otázku, protože si myslím, že ta digitalizace a propojení těch systémů je opravdu klíčové a nejdůležitější i v souvislosti s tím, co se stalo v rámci tragické události na Filozofické fakultě, a zeptala jsem se zástupců Ministerstva vnitra, přímo na bezpečnostním výboru, zda by bylo možné tu digitalizaci provést dříve. Bylo mně odpovězeno, že pokud by na to dostali finanční prostředky a lidi, takže si myslí, že by se to určitě v dřívějším termínu zvládlo. Proto jsem také velmi tlačila, aby se tento zákon co nejdříve projednal. Dneska mě tedy velmi překvapilo to přendání, že se nejdříve probírala munice a pak zbraně. Protože tak, jak tady teď v tuhle chvíli zaznělo od paní ministryně obrany, že samozřejmě ty zákony spolu souvisí, tak bych byla velmi také ráda, protože jste říkala, že jsme byli korektní, vstřícní a tak dále, a já si pořád myslím, že nám všem jde přece o jednu věc, aby opravdu jsme popřípadě v minulosti co nejvíce takové situace eliminovali, ne-li aby se vůbec neděly.

A já jsem, paní ministryně obrany, opravdu přesvědčená, že ta digitalizace je klíčová. Dokud ten zákon nebude projednán a schválen, tak ti lidé na ministerstvu nemůžou udělat žádnou objednávku, nemůžou vyhlásit žádné výběrové řízení. Já vím, že úředníci - a také jsem na ministerstvu byla, a vy se s tím určitě setkáváte také každý den, že vám řeknou, že spoustu věcí nejde, a když vy zavelíte, tak ty věci jdou. A já jsem prostě přesvědčená o tom, že jestli je tam na digitalizaci termín 1. ledna 2026 a přímo ministerští úředníci mi na výboru řeknou, že pokud budou ty finanční prostředky - a mluví se o tom, že pan ministr vnitra by měl dostat na všechna ta opatření zhruba 3 miliardy, tak předpokládám, že určitě i z jeho strany bude úsilí, aby ta digitalizace byla co nejdříve. A myslím si, že by to byl i jasný signál do veřejnosti, že chceme, aby k té digitalizaci došlo dříve a došlo k propojení systému jak registru zbraní, tak propojení s policií, s lékaři a další.

Takže my jsme se svými kolegy z bezpečnostního výboru dali legislativně technickou, a to je, aby se ten termín posunul o rok. Ale když jsem vás tady v tuto chvíli poslouchala, tak to samé by muselo být u zákona, který jsme již projednali v tuto chvíli, a to zákona o munici. Takže tam bych byla určitě ráda, jestli by po poradě třeba klubů jsme to ještě nemohli nějakým způsobem napravit, protože jsem opravdu přesvědčena o tom, že bychom ten dřívější termín do toho zákona dát měli. Jsem také přesvědčena o tom, že pokud by se to pak nějakým způsobem nezvládalo a byly by tam nějaké důvody, tak vždycky ten ministr má možnost to sem přinést v devadesátce a posunout tu účinnost. Takže ta možnost tady také je.

A chtěla bych vám jenom říct, že když dneska poslouchám i odborníky, minule jsem poslouchala v médiích prezidenta obranného a bezpečnostního průmyslu, pana Hynka, tak ten jasně říká, že tři roky připravovaná a sama o sobě připravovaná novela má určité prvky, které by eliminovaly takového člověka a eliminovaly by ho i ze strany toho, že by třeba ten zbrojní průkaz nezískal. Ale všechna ta ustanovení, která jsou dnes v tom návrhu toho zákona, budou platná a účinná až od toho 1. ledna roku 2026. Ale jak tady dnes řekl pan zpravodaj, pan Letocha, tak pan ministr vnitra na základě toho, jak vytvořil tu pracovní skupinu, tak přinese i další novelu, kde ta jednotlivá ustanovení, která jsou obsažena, jak je například, že prodejci budou muset povinně hlásit ty podezřelé nákupy, takže přinese novelu a ta účinnost se tam zkrátí. Ale já prostě považuju za nutné a za nejvíce klíčové tu digitalizaci.

My v tuto chvíli bychom vyřešili digitalizaci, která se dotýká policie, lékařů a registru zbraní zbrojních průkazů. Ale my musíme ještě, paní ministryně, řešit digitalizaci zdravotní dokumentace jako takové. A to je samozřejmě věc, aby ten lékař měl přístup do kompletní zdravotní dokumentace, když si někdo přijde požádat o zbrojní průkaz. A v této věci bych si také dovolila za náš klub dát pak doprovodné usnesení - to říkám v tuto chvíli, které by znělo, že Poslanecká sněmovna ukládá ministrovi zdravotnictví předložit v co nejkratším časovém termínu zákon řešící digitalizaci zdravotní dokumentace včetně přístupů lékařů do kompletní zdravotní dokumentace. Popřípadě jsem připravena to s vámi zkomunikovat, aby to pro všechny bylo srozumitelné, popř. upravit.

Takže já bych vás všechny z tohoto místa chtěla požádat o podporu toho legislativně technického návrhu, který jsme dali pod číslem 3886 a který posouvá tu účinnost o rok dříve v souvislosti s digitalizací, a to na 1. leden roku 2025. Zároveň bych vás tady z tohoto místa, paní ministryně obrany, chtěla vstřícně požádat, tak jako jste to udělala vy, že pokud je to nutné provázat i se zákonem o municích, tak abychom se k tomu zákonu vrátili a udělali u zákona o municích to samé. Děkuju vám za vstřícnost, děkuju vám za pozornost. A věřím, že z vaší strany budou tyto věci podpořeny.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011

poslankyně



