Mračková Vildumetzová (ANO): Já tu bitcoinovou kauzu nevzdám

25.09.2025 19:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bitcoinové kauze

Foto: Screen: ČT24
Popisek: Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Já tu bitcoinovou kauzu nevzdám. I když se to ODS a vládním stranám teď před volbami nehodí. Ministryně Decroix všude vypráví, jak byla transparentní, ale nám zásadní odpovědi dluží. Nám senátorům dluží důležité dokumenty.

To je fakt. A proto jsem chtěla na jednání Senátu zařadit bod, ve kterém přijmeme usnesení, že ministryně Decroix porušila jednací řád tím, že nám nedodala, na co jsme měli nárok. Samozřejmě, úspěšná jsem nebyla. Jsou v přesile.

Zároveň sbíráme podpisy na mimořádnou schůzi. Nemáme problém, že bude až po volbách. Chceme ale pozvat všechny, kteří k tomu mají co říct. Chceme odpovědi na naše otázky, na které máme právo. Zatím máme 22 z potřebných 27 podpisů a budeme dělat vše, abychom zbylých pět získali.

Bojuju, bojujeme, ať se to někomu líbí nebo ne!

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  • ANO 2011
  • senátorka
