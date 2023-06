Mračková Vildumetzová (ANO): Jak je to s příspěvkem pro policisty na stravování, pane ministře?

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, jsem ráda, že od 20. dubna, kdy jsem podala tuto písemnou interpelaci, a po přerušení těchto jednání zde v rámci zařazení bodu písemných interpelací, že dnes je tedy pan ministr vnitra přítomen a že snad budeme se moci vypořádat s touto písemnou interpelací, která se dotýká stravenkového paušálu příslušníků Police České republiky a jejích civilních zaměstnanců, o kterém jsme mluvili i teď v neděli s panem ministrem, kdy on moc dobře ví a trénoval mě tam s tím, od kdy tento příspěvek mají policisté a civilní zaměstnanci, od 1. června roku 2021. Je velmi dobře, že dostávají tento příspěvek na stravování. Myslím si, že si ho všichni policisté i jejich civilní zaměstnanci zaslouží. Bohužel problém je ten, že neměli finanční zdroje ani v roce 2022 za vlády a ministrování ministra vnitra Víta Rakušana a nemají finanční prostředky ani na rok 2023. V roce 2022 museli vynaložit ze svých rozpočtů 250 až 300 milionů a v letošním roce tam ty finanční prostředky také nejsou. A na to mi i pan ministr vnitra odpověděl, že si je toho vědom, že tam ty finanční prostředky nejsou a že bude žádat navýšení o 300 milionů v rámci novely rozpočtu na rok 2023. Já jsem tedy na vládě ani v programu vlády zatím neviděla, že by se měl novelizovat rozpočet na tento rok, a píše tady zároveň v té odpovědi pan ministr, že v případě neposílení toho rozpočtu o těch 300 milionů existuje riziko, že dojde k ukončení vyplácení tohoto příspěvku na stravování a tím by mohl být ohrožen sociální smír.

Chtěla bych ještě znovu zdůraznit, že dnes máme policistů v rámci bezpečnostních sborů okolo 40 tisíc, byť to za ministrování Víta Rakušana velmi kleslo, dostali jsme se už pod tu hranici, a těch civilních zaměstnanců je zhruba 10 tisíc. Takže já bych byla ráda, aby pan ministr vnitra se tedy vyjádřil, jak to tedy s tímto příspěvkem na stravování bude. Samozřejmě v té písemné odpovědi jsem se dozvěděla, že došlo k navýšení z 39 na 41 korun, to je určitě chvályhodné. Co je méně chvályhodné, je, že si to dneska ta krajská ředitelství musí hradit ze svých rozpočtů do současné chvíle a samozřejmě v tu chvíli se omezují jiné věci, na které by mohly být ty finanční prostředky využity. Takže já jsem zvědavá, jakým způsobem bude reagovat pan ministr vnitra a kdy se tedy konečně toho navýšení dočkáme a kdy bude předložena tedy novela rozpočtu na rok 2023.

Děkuji.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



