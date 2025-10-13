Munzar (ODS): Udržitelnější veřejné finance končí s nástupem nové vlády

13.10.2025 14:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zprávě Národní rozpočtové rady.

Munzar (ODS): Udržitelnější veřejné finance končí s nástupem nové vlády
Foto: ods.cz
Popisek: Vojtěch Munzar (ODS)

Národní rozpočtová rada ve své zprávě uvedla, že nastal „znatelný nástup k udržitelnějším veřejným financím“. Ten skončí s nástupem nové vlády. Slyšíme věty o podfinancování všeho možného a šermování desítkami miliard. Je to dělostřelecká příprava na brutální zvýšení deficitu.

Zpráva uvádí: "v roce 2024 celkový schodek veřejných financí dosáhl hodnoty blízko 2 % hrubého domácího produktu (HDP) a v letošním roce očekáváme obdobnou výši tohoto poměru. To jsou zdaleka nejlepší výsledky hospodaření od roku 2019 a taktéž nejnižší schodky při bezprostředním srovnání se všemi sousedními zeměmi České republiky."

Zdá se, že na tyto pozitivní zprávy budeme nuceni zapomenout.

Ing. Vojtěch Munzar

  • ODS
  • poslanec
autor: PV

