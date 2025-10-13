Munzar (ODS): Udržitelnější veřejné finance končí s nástupem nové vlády

Národní rozpočtová rada ve své zprávě uvedla, že nastal „znatelný nástup k udržitelnějším veřejným financím“. Ten skončí s nástupem nové vlády. Slyšíme věty o podfinancování všeho možného a šermování desítkami miliard. Je to dělostřelecká příprava na brutální zvýšení deficitu.
Zpráva uvádí: "v roce 2024 celkový schodek veřejných financí dosáhl hodnoty blízko 2 % hrubého domácího produktu (HDP) a v letošním roce očekáváme obdobnou výši tohoto poměru. To jsou zdaleka nejlepší výsledky hospodaření od roku 2019 a taktéž nejnižší schodky při bezprostředním srovnání se všemi sousedními zeměmi České republiky."
Zdá se, že na tyto pozitivní zprávy budeme nuceni zapomenout.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV