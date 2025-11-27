Pokorná Jermanová (ANO): Pětikoalice hraje divadlo, aby zakryla svoje kauzy

Pětikoalice hraje divadlo, aby zakryla svoje kauzy a blamáž s rozpočtem. Zpívá dokola stejnou písničku. Přitom lidé dali ve volbách jasně najevo, že Andrej Babiš není problém. Problém jsou zoufalé výsledky odcházející vlády. Ústava o jmenování předsedy vlády mluví jasně. Ale české zákony jsou pro pětikolku a prezidenta cár papíru. Andrej Babiš je připravený se řídit českou legislativou, nikoliv vyfabulovanými podmínkami.
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV