Pokorná Jermanová (ANO): Pětikoalice hraje divadlo, aby zakryla svoje kauzy

28.11.2025 6:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k chování končící vlády Petra Fialy.

Pětikoalice hraje divadlo, aby zakryla svoje kauzy a blamáž s rozpočtem. Zpívá dokola stejnou písničku. Přitom lidé dali ve volbách jasně najevo, že Andrej Babiš není problém. Problém jsou zoufalé výsledky odcházející vlády. Ústava o jmenování předsedy vlády mluví jasně. Ale české zákony jsou pro pětikolku a prezidenta cár papíru. Andrej Babiš je připravený se řídit českou legislativou, nikoliv vyfabulovanými podmínkami.

