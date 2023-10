Nacher (ANO): Doufám, že vám jde o transparentnost jako mně

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády,

já nemám přednostní právo, nebudu reagovat na dvojí metr, já jsem ten, co ho používá, ano, pane ministře. Měl bych tady spoustu příkladů a měl bych tady příspěvek, který by byl delší, než měl dneska Andrej Babiš a Tomio Okamura dohromady, kdybych měl říct všechny ty dvojí metry, který člověk zažívá s vámi. Ne s vámi konkrétně třeba, i když taky, ale s touto vládou, ale dobře.

Já přicházím s konkrétním bodem, ač nerad, ač nerad, řešil bych to jiným způsobem. Zkouším druhý pokus, protože možná jste mě poprvé ne třeba tak slyšeli nebo pochopili. O co jde? Jde o to, že bych tady rád zařadil bod, protože nevím, jaký to vyřešit jiným způsobem. Ten bod by se jmenoval podnět, pan primátor určitě bude vědět, podnět NKÚ ke kontrole Pražského inovačního institutu v oblasti nakládání s účelovými dotacemi poskytnutými z rozpočtu hlavního města Prahy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze státního rozpočtu a hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky.

O co jde? Jde o to, že, já doufám, že se shodneme na tom, že vám jde o transparentnost, o to mně jde také, a proto by bylo dobré, aby všechna ta podezření, která směřují na Pražský inovační institut, aby je zkontroloval NKÚ A proč? No, protože tam proběhl audit z Magistrátu, veřejnoprávní kontrola, která zjistila neuvěřitelné věci. Já pak řeknu, jaké. Problém je v tom, že je potřeba podat podnět k NKÚ. To, jak jsem zjistil, může udělat buď NKÚ na základě svojí vlastní kontrolní činnosti, anebo od Parlamentu, jeho orgánů či vlády.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



Takže já jsem se v první chvíli obrátil na kontrolní výbor, tam, jak jsem vám řekl minule, předseda kontrolního výboru Radovan Vích mi odpověděl, že program mají do konce roku a že mi tedy doporučuje se obrátit přímo na plénum Poslanecké sněmovny a při schvalování pořadu schůze vznést návrh na zařazení toho bodu. Takže to je vlastně jediná cesta, jakým způsobem a celkem podle mě rychle, jestli vám jde opravdu o transparentnost a o to, abychom zjistili, jakým způsobem se veřejnými prostředky v Pražském inovačním institutu, tak to může zadat Poslanecká sněmovna. Já bych tady taky chtěl radši debatovat o něčem jiném, ale bohužel jiná cesta není.

Teď zpracovateli toho auditu, což je Magistrát, nebyla poskytnuta následující dokumentace. To je úplně neuvěřitelné, co se tam děje, mimochodem. Neuvěřitelné. Mělo by to nejvíc zajímat kolegy Piráty, kteří tam obsadili v zásadě celý ten institut. Tak mě zajímá, jestli to podpoří aspoň oni, když oni tady hovořili ve volební kampani o transparentnosti. Zpracovateli nebyla poskytnuta dokumentace, seznam výběrových řízení, podklady k nim, dokumentace poskytující poskytnuté plnění, proběhlé kontroly, financování, popis, podklady, seznam všech externích plnění.

Chybí průzkumy trhu při výběru subdodavatelů, to jsou podezřelé dodavatelské vztahy, netransparentní nákupy IT vybavení, doporučení postupu, detailní kontrola dodavatelsko-odběratelských vztahů PII, to je Pražský inovační institut a subdodavatelů, nákupu IT, vybavení IT techniky, smluv se subdodavateli, výdaji PII, údaje o způsobu výběru subdodavatelů, dokumentace prokazující řádné plnění, údaje o průzkumu trhu, a tak dále. Takže poté byla tahleta kontrola, tenhle ten audit přerušen. Podnět byl podán na Finanční úřad pro Prahu 1. Je tam několik trestních oznámení. Takže si myslím, že tohle to všechno by se dalo elegantně ukončit důkladnou kontrolou ze strany NKÚ.

A mně nezbývá nic jiného než to vyřešit tímhle tím způsobem, že to zařadíme jako bod a poté Poslanecká sněmovna k tomu bodu, který bych nazval žádost o provedení kontroly NKÚ u PII, Pražský inovační institut. A poté by Poslanecká sněmovna přijala jednoduché usnesení, takže to může být, kolegové, na pět minut, pokud k tomu někdo nechce debatovat. Poslanecká sněmovna předkládá podle § 17 odstavce 3 zákona 166/93 o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podnět k Nejvyššímu kontrolnímu úřadu ke kontrole Pražského inovačního institutu v oblasti nakládání s účelovými dotacemi a tak dále, to, co jsem já četl na začátku.

Takže já vás, prosím, kolegové, abyste to podpořili, abychom my věřili, aby nebyl ten dvojí metr, že vám skutečně jde o transparentnost, protože jiná cesta není. Jiná cesta opravdu není. Nebo když mi navrhnete jinou cestu, jak požádat NKÚ o kontrolu v Pražském inovačním institutu, tak já se tou cestou rád vydám a nebudu tady brzdit Poslaneckou sněmovnu. Ale zatím to vypadá tak, že ten úkol může dát jenom Poslanecká sněmovna nebo její orgány.

Takže já to navrhuju jako poslední bod toho dnešního programu, jak je z grémia - teď jsou tam ta druhá čtení, pane předsedající - jako poslední bod. A jak říkám, pokud se k tomu nebude chtít někdo dlouze vyjadřovat, tak si myslím, že to je na pět minut. Možná třeba pan primátor Svoboda k tomu něco bude chtít říct, já nevím, ale je to na pět minut, je to prostě usnesení NKÚ, buď dá zapravdu tomu auditu magistrátu a těm podnětům všem, anebo nedá. Ale tohle to mně přijde jako nejčistší varianta.

Tak já vás prosím o podporu, ne o to, že cokoliv navrhne někdo z opozice, tak vy to smáznete, protože jiná šance není. Pokud to nepodpoříte, tak pak opravdu vám o tu transparentnost a řízení městských firem a řízení a nakládání s veřejnými prostředky, tak vám o to nejde a nechcete, aby to NKÚ zkontroloval. Tak to pak jako řekněte, respektive já pak na to budu upozorňovat, až budete zase říkat, jak se má efektivně nakládat s veřejnými prostředky.

Takže já se omlouvám, že tady s tímhle tím takhle otravuji, dělám to podruhé, možná to zkusím potřetí, uvidím, jak budu v tomhle tom trpělivý. Říkám, moc vás tady není tedy, ale když mi někdo z vás nabídne nějakou jinou cestu, jak tohohle toho stavu dosáhnout, tak rád ho vyslechnu. Zatím jediná cesta je na to jít přes navržení bodů a poté schválení patřičného usnesení.

Děkuji za vaši pozornost.

