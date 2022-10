Nacher (ANO): Já moc nerozumím tomu tónu na kolegyni Dostálovou

reklama

Vážený pane místopředsedo,

já jsem přihlášen, já pak budu hovořit, ale já moc nerozumím tomu tónu, který tady byl na moji kolegyni Kláru Dostálovou. To je prostě legitimní. Je tady věc, kterou byste měli řešit úplně samostatnou novelou, přilepíte to k dani z přidané hodnoty, přilepíte, já pak o tom budu mluvit, a potom když opozice dá nějaký pozměňovací návrh, tak se ještě do ní opřete, proč zrovna tuto oblast, proč ne jinou.

Já jsem tady neslyšel vysvětlení, proč třeba zrovna banky. A to jsem teda já tady z těch dvou set poslední, kdo by je chránil, když tady 12 let nebo 18 let upozorňuji na výši bankovních poplatků v českých poměrech. Ale proč zrovna oni, proč ne právě ten zbrojařský průmysl.

Chce to odůvodnění, dá se to zařadit pod různé obory. Pokud byste přišli s nějakým návrhem, respektujte, že opozice tady v rychlosti někde nahání pozměňovací návrhy. Prosím, ten tón si nechte od cesty, když už tímto způsobem řešíme věc, která má dát do rozpočtu 85 miliard.

Děkuji.

