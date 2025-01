Nacher (ANO): Jak je to s tím bojem s dezinformacemi?

Tak děkuji za slovo.

Pro pana ministra, který se divil, tak mám přednostní právo, protože Alena Schillerová nás reprezentovala na jednání Ústavního soudu ohledně poplatku, ohledně příspěvků státního příspěvku u penzijního doplňkového spoření a je v Brně. Já jako místopředseda tudíž v tomto bodě mám přednostní právo, logicky i jako předseda mediálního výboru budu potom s přednostním právem vystupovat, až ten bod bude otevřen. Takže má to svoji logiku. To je tolik vysvětlení pro pana ministra i pro pana předsedu Jakoba, že přednostní práva mají i místopředsedové, děláte to i vy, tak jenom abyste se nedivili.

Ale nicméně my jsme teď v bodě návrhu programu. Já bych tady chtěl navrhnout jeden bod programu. K té České televizi vystoupím až potom a navážu na to, o čem jsem hovořil včera, a ono to vlastně souvisí i s tím, co vy budete určitě mediálně říkat o tom dnešním jednání a o dalších dnech, to jest, abychom si tady řekli tu pravdu o tom, kolik stojí jeden den jednání pléna Poslanecké sněmovny.

Já bych to chtěl tady otevřít, protože mně vadí, že tady se šíří dezinformace, nebo dokonce přímo lži o tom, že když tady jeden den jednáme, tak že to stojí 4 miliony korun nebo přes 4 miliony korun.

Mě úplně fascinuje, že mi tato vláda, která bojuje proti dezinformacím a určité odbory se tomu přímo věnují, ať už na Ministerstvu vnitra, nebo na Úřadu vlády, tak najednou tohle to je nechává úplně v klidu. A nikoho nenapadlo jako co, že to, že tady v jednom sále se svítí a funguje, to stojí 4 miliony. Ne? To je dezinformace, když to někdo šíří záměrně, tak je to lež, přesto se to šíří, ale toto nikoho nenapadne opravovat. Já to považuji za něco úplně neuvěřitelného. Já jsem tady včera navrhl bod náklady na jednání pléna Sněmovny. Vy jste to nezařadili, abychom přišli na kloub tomu, kolik teda to jednání tady stojí, abyste opravdu používali relevantní argumenty, typově. Tím, že jeden den to tady zdržíte, tak to stojí 50 tisíc, 100 tisíc, to je tak jako nějaký můj odhad, 200 tisíc, určitě ne 4 miliony, určitě ne 4 miliony.

No, když jsem to tady navrhl, neprošlo to, tak mě kolegové zastavovali, říkali mi různé argumenty, jak se k té částce došlo. Jedním z nich byl i můj ctěný kolega Kohoutek, aby to nevypadalo, že jsem na všechno přišel sám, tak vy jste na tu částku přišli tak, já mám tady tabulku, že to je výdaje za provoz Poslanecké sněmovny na rok, tj. miliarda a půl, na rok 2024 lomeno 365 dny. To jako myslíte vážně?

Takže Poslanecká sněmovna stojí miliardu a půl daňové poplatníky, v tom jsou i naše platy, vy to vydělíte 365 dny, a pak řeknete jeden den tady stojí 4 miliony. Jeden den provozu té instituce stojí přes ty 4 miliony a my, když tady nebudeme, tak to bude třeba o 50 000 míň. Ale ne že to nebude o 4 miliony míň. Totiž to byste přiznali, že když není Sněmovna, tak vy nemáte mít ty platy, nejsou tady úředníci, nefunguje, nesvítí, netopí, nevaří se tady, neuklízí ten den, a to není pravda.

Rozpočet pro Poslaneckou sněmovnu na rok 2025 je miliarda 716 milionů. Takže vaší optikou, a to jste si schválili vy, tohle to zvýšení, je to dáno tím, takové skokové zvýšení, že tím, jak se bude měnit Poslanecká sněmovna, tak budou pro poslance, kteří už tady nebudou znovu kandidovat nebo nebudou zvoleni, tak mají to odchodné, tak jsou tam zvýšené náklady, tak v té logice vy budete říkat, že jeden den Poslanecké sněmovny v roce 2025 už stojí 4 700 000.

Takže kvůli tomu, že tam je započítáváno odchodné, mimo jiné odchodné pro poslance, tak bude jeden den Sněmovny stát 4 700 000. Tudíž vaše argumentace, úplně absurdní, bude, vy, když tady jeden den budete obstruovat, tak to stojí 4 700 000. Ne, 4 700 000 stojí běh této ctihodné instituce bez ohledu na to, jestli my tady jednáme v této místnosti, v tomto sále, či nikoliv. Takže tolik ta realita. I přesto já trvám na tom, abychom zařadili takový bod, já bych to pracovně nazval obecně náklady na provoz Poslanecké sněmovny, to můžeme mít, pane místopředsedo, a zároveň bychom to mohli rozšířit a boj s dezinformacemi.

A chtěl bych to zařadit dneska jako první bod, protože určitě i v souvislosti s jednáním o koncesionářských poplatcích se objeví teze, že opozice zase něco zdržovala. A daňové poplatníky to stálo 4 miliony. Já opravuji v tomhle roce už 4 700 000.

Ale to, jak jsem vám teď tady ukázal, není pravda. A mě by teda v tom případě za prvé zajímalo, kolik skutečně stojí, jaký je rozdíl v nákladech Poslanecké sněmovny, když běží Sněmovna, míněno plénum a když neběží, jestli se to vůbec dá spočítat, totiž. Možná jenom tady světla, protože jinak, když je výborový týden, ani světla ne, protože když je výborový týden, tak tady zasedá třeba rozpočtový výbor ve středu například, tak mě by zajímalo, jestli se to vůbec dá spočítat.

To je první, a druhý, jak je to s tím bojem s dezinformacemi? Jak je možné, že tady v tom veřejném prostoru, dokud já jsem to teď nezvedl, furt běžela ta zkratka, že jeden den zdržování ze strany opozice stojí daňové poplatníky přes 4 miliony korun. A to je jednoznačně lež, úplně jednoznačně. A mě hrozně zajímá, jak je možné, že tahle ta věc v tom éteru může tak dlouho běžet, aniž by ji někdo opravil, vypočetl na straně jedné a na straně druhé jsme tady mláceni o tom, že my někde něco jsme lajkovali, šířili nějakou věc, která je údajně dezinformace a podobně. Takže to bych chtěl v zásadě dát i do jednoho bodu, nevím, jak upravit ten název, to znamená -

Místopředseda PSP Aleš Juchelka: Já jsem, pane poslanče, napsal náklady na provoz Poslanecké sněmovny a boj s dezinformacemi.

Ano, tak to by takhle mohlo, to by takhle mohlo zůstat. Dal bych to dneska jako první bod, alternativně jako první bod v pátek, a já díky tomu, když to zařadíte, tak já nebudu nikoho interpelovat. Tak ono já bych nemohl ani interpelovat nikoho, protože interpelovat můžete jenom ministry, a u ministrů se na toto nemám jak zeptat, ale toto bych opravdu chtěl, abychom si tady jednou provždy řekli, anebo to prosím přestaňte používat. Takže tolik zařazení tohoto bodu.

Děkuju.