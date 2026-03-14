Nedvěd (SOCDEM): Báječná léta s Fialou? Jak pro koho

Česko se po inflační krizi v průměru teprve vrací tam, kde bylo před nástupem minulé vlády. Průměr je ale zrádný, táhnou ho nahoru vysokopříjmové domácnosti, zatímco mnoha chudším rodinám se stále ještě žije hůř než před nástupem pětikoalice.
Česko obrovsky zaostalo ve mzdách a platech. Co s tím? Vezměme si příklad z Polska, které rychle zvedá minimální mzdu. To pomáhá nejvíce právě nízkopříjmovým, ale v konečném důsledku to tlačí nahoru všechny výplaty. Když dělník dostane přidáno, inženýr si může říct také o víc.
A zvedněme platové tarify zaměstnanců veřejného sektoru. Mnoho z nich začíná stále pod úrovní minimální mzdy, což je jednak ostuda a také ekonomický nesmysl, protože tyto lidi pak ještě stejně posíláme pro dávky, například na bydlení.
Mgr. Jiří Nedvěd
