PRIM představuje limitovanou edici Czech Team Champions 2026. Oslavu pěti medailí z olympijských her

Právě těchto pět výsledků se stalo základem pro vznik modelu, který tyto výjimečné okamžiky symbolicky uchovává.
Každé hodinky nesou na dýnku unikátní gravuru odkazující na české medailové úspěchy. Motivy zachycují nejen umístění, ale i jednotlivé disciplíny. Nechybí ani individuální sériové číslo, které potvrzuje exkluzivitu limitované edice.
Design modelu pracuje s jemnou symbolikou. Bílý číselník doplňují subčíselníky v odstínu champagne metalízy, jež evokují slavnostní charakter okamžiku. Červené ručky chronografu odkazují na dynamiku sportu i význam času jako klíčového faktoru každého výkonu. Detail české vlajky s označením „CZE“ podtrhuje národní identitu celé kolekce.
Model je osazen japonským chronografovým kalibrem Miyota 6S21. Ocelové pouzdro o průměru 42 mm kombinuje leštěné a broušené plochy, doplněné safírovým vypouklým sklem a voděodolností 5 ATM.
Partnerství značky PRIM s českým olympijským týmem dlouhodobě stojí na hodnotách, které přesahují samotné sportovní výkony – fair play, odhodlání a hrdost reprezentovat Českou republiku. Tyto principy se promítají i do nové edice, která symbolicky propojuje svět vrcholového sportu s tradicí českého hodinářství a zároveň navazuje na úspěch modelu PRIM Czech Team Italy 2026.
Model PRIM Czech Team Italy 2026 obdržel každý člen české výpravy před zahájením her. Sto kusů hodinek bylo uvolněno do prodeje pro fanoušky a vyprodaly se během několika dní
