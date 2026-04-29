ČEZ Distribuce připojila do sítě za první kvartál 3106 výroben

29.04.2026 16:32 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Společnost ČEZ Distribuce připojila do své sítě za první tři měsíce letošního roku 3106 výroben elektřiny s instalovaným výkonem 114 MW, z toho je 3 097 ks fotovoltaických elektráren o instalovaném výkonu 85,1 MW. JdCelkem je již do distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 156 953 výroben s instalovaným výkonem 8,9 GW.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

V letošním roce vynaloží společnost 18,5 miliard korun na úpravy a rozšíření své distribuční soustavy. Prostředky půjdou zejména do připojení zákaznických požadavků v oblasti klasických odběrů a také obnovitelných zdrojů nebo zařízení pro ukládání elektrické energie.

„Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků, především nové odběry a obnovitelné zdroje elektřiny, dále připojení zařízení pro ukládání elektřiny zejména bateriových uložišť, a významná částka poputuje také do digitalizace a automatizace naší distribuční sítě,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.

První kvartál 2026

V letošním roce zatím ČEZ Distribuce eviduje 7249 ks přijatých žádostí o připojení výroben elektřiny, z toho cca 39% tvoří mikrozdroje. Za první tři měsíce bylo připojeno 3 106 ks výroben elektřiny o instalovaném výkonu 114 MW, z toho 3097 ks fotovoltaických elektráren o výkonu 85,1 MW. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o snížení. Za stejné období v roce 2025 připojila společnost ČEZ Distribuce do své sítě 4219 výroben o instalovaném výkonu 158 MW, z toho bylo 4202 ks fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 130 MW.

Akumulace za první kvartál 2026

Od začátku roku 2026 přijala ČEZ Distribuce 1701 ks žádostí o připojení s celkovou kapacitou baterií ve výši 51,5 GWh a celkovým výkonem baterií 26 GW. V 75 % případů jsou žádosti směřovány do hladiny vysokého napětí a 17 % do hladiny velmi vysokého napětí zbytek potom na hladině nízkého napětí.

FVE za loňský rok pro připomenutí

Společnost ČEZ Distribuce připojila v roce 2025 k distribuční síti 18 030 výroben elektřiny z toho 17 967 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 491,6 MW. Více jak 74 % byly fotovoltaické výrobny do 10 kW na hladině nízkého napětí.

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Vážně máte za to, že jsou studenti hloupí?

Že nedokáží myslet vlastní hlavou, že nerozumí tomu, co se děje? Se pak nedivte, že jsou proti vám, když je zesměšňujete, jako třeba zde https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Rajchl-PRO-Skolstvi-ma-byt-apoliticke-realita-je-ale-na-mile-vzdalena-790262). Paradox je, že za to samé ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

