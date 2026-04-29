ČEZ Distribuce připojila do sítě za první kvartál 3106 výroben

V letošním roce vynaloží společnost 18,5 miliard korun na úpravy a rozšíření své distribuční soustavy. Prostředky půjdou zejména do připojení zákaznických požadavků v oblasti klasických odběrů a také obnovitelných zdrojů nebo zařízení pro ukládání elektrické energie.
„Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků, především nové odběry a obnovitelné zdroje elektřiny, dále připojení zařízení pro ukládání elektřiny zejména bateriových uložišť, a významná částka poputuje také do digitalizace a automatizace naší distribuční sítě,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.
První kvartál 2026
V letošním roce zatím ČEZ Distribuce eviduje 7249 ks přijatých žádostí o připojení výroben elektřiny, z toho cca 39% tvoří mikrozdroje. Za první tři měsíce bylo připojeno 3 106 ks výroben elektřiny o instalovaném výkonu 114 MW, z toho 3097 ks fotovoltaických elektráren o výkonu 85,1 MW. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o snížení. Za stejné období v roce 2025 připojila společnost ČEZ Distribuce do své sítě 4219 výroben o instalovaném výkonu 158 MW, z toho bylo 4202 ks fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 130 MW.
Celkem je již do distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 156 953 výroben s instalovaným výkonem 8,9 GW.
Akumulace za první kvartál 2026
Od začátku roku 2026 přijala ČEZ Distribuce 1701 ks žádostí o připojení s celkovou kapacitou baterií ve výši 51,5 GWh a celkovým výkonem baterií 26 GW. V 75 % případů jsou žádosti směřovány do hladiny vysokého napětí a 17 % do hladiny velmi vysokého napětí zbytek potom na hladině nízkého napětí.
FVE za loňský rok pro připomenutí
Společnost ČEZ Distribuce připojila v roce 2025 k distribuční síti 18 030 výroben elektřiny z toho 17 967 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 491,6 MW. Více jak 74 % byly fotovoltaické výrobny do 10 kW na hladině nízkého napětí.
