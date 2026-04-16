Scéna mezi Macinkou a ženou z ČT. Přímo před cizím státníkem

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Srbský ministr zahraničních věcí Marko Djurić zavítal na návštěvu České republiky. Do Prahy přiletěl již včera a kromě jednání se svým protějškem Petrem Macinkou ho čeká též slavnostní přijetí u předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury.
V Černínském paláci se po jednání obou státníků konala tradiční tisková konference, kterou se Česká televize rozhodla využít jiným způsobem, než bývá zvykem. Místo otázek na obsah jednání nebo česko-srbské vztahy, které minulá vláda spíše ignorovala a stávající kabinet je chce opět pozvednout na vyšší úroveň, padl dotaz na spory s prezidentem Petrem Pavlem.
„Na summit NATO byste měl jet vy, premiér Babiš a také ministr obrany. Je to podle vás v tuhle chvíli definitivně rozhodnuto, že tam nepojede pan prezident, protože na seznamu není? Zároveň prezident v Reflexu mluvil o tom, že to ještě bude příští týden s premiérem řešit, že by tam mohli jet oba a rozhodnutí nezáleží na vás, protože vám to nepřísluší,“ řekla redaktorka ČT dle záznamu pořízeném reportérem ParlamentníchListů.cz.
Ministr Macinka reagoval jednoznačně. „Blahopřeji ČT, že má tak důvtipné a inteligentní dramaturgy, kteří jsou schopni vnímat bilaterální tiskovou konferenci českého a srbského ministra zahraničních věcí optikou nějaké úplně jiné s tím naprosto nesouvisející věci. Blahopřeji. Myslím, že míra kvalita a úžasnosti našeho veřejnoprávního sektoru jde skvěle kupředu,“ poznamenal ironicky směrem ke štábu ČT na Ministerstvu zahraničních věcí.
„Pokud by vás tyto otázky zajímaly, doporučuji spíše využít jiné příležitosti. Omlouvám se Markovi za to, že se snažíte rozebírat něco, co vůbec není předmětem jednání. Celé odpoledne strávím v Poslanecké sněmovně, kde naše televize, která asi teď šetří, má desítky lidí. Takže si mě tam odchyťte a tuto otázku mi prosím položte znovu ve vhodnějším prostředí a vhodnějším okamžiku,“ dodal Petr Macinka.
Redaktorka České televize vycházela z informací prohradního Deníku N, který prý má k dispozici usnesení vlády, podle kterého na červencový summit NATO pojede premiér Andrej Babiš, ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna.
