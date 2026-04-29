Okamura (SPD): Dvě třetiny českých občanů vnímají Ukrajince jako problematické

Téměř dvě třetiny českých občanů vnímají Ukrajince jako problematické. I kvůli kriminalitě, násilí, aroganci a nepřizpůsobivosti. Během krátké doby předložíme zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR. Nechceme tu tolik mnoho Ukrajinců. Nejvíce Ukrajinců, kteří jsou v EU pod dočasnou ochranou, je totiž v přepočtu na počet obyvatel v České republice. Ať tu zůstanou pouze ti, kteří jsou nezbytní pro naši ekonomiku a na jejichž pracovní pozice nelze umístit české občany. SPD prosazuje ukončení tzv. dočasné ochrany a konec vyplácení peněz Ukrajincům.
Z průzkumu společnosti Ipsos pro Seznam Zprávy vyplývá, že podobně jako na konci roku 2023, i nyní zhruba 60 procent respondentů vnímá Ukrajince jako problematické (konkrétně 58 procent). Za ani problematické, ani za neproblematické je považuje 24 procent Čechů a za neproblematické 17 procent.
Podobně jako u Ukrajinců, i u dalších vybraných menšin zůstává vztah v porovnání s výzkumem z roku 2023 téměř neměnný. Rusy a Romy nadpoloviční většina respondentů hodnotí jako problematické (60 a 80 procent). Naopak Slováky a Vietnamce považuje výrazná většina za bezproblémové (65 a 70 procent).
Podle jiného nedávného průzkumu přítomnost většího počtu Ukrajinců v Plzni hodnotí negativně 61 procent obyvatel. Proč jsou Ukrajinci v nemilosti? „Nejčastěji kvůli kriminalitě, násilí a potyčkám,“ shrnuje analýza postoje dotazovaných. Plzeňákům na válečných uprchlících z východu hodně vadí také nepřizpůsobivost, nerespektování pravidel, arogance a nezdvořilost.
Tomio Okamura
