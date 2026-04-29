Okamura (SPD): Dvě třetiny českých občanů vnímají Ukrajince jako problematické

29.04.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke vztahu Čechů k Ukrajincům.

Okamura (SPD): Dvě třetiny českých občanů vnímají Ukrajince jako problematické
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Téměř dvě třetiny českých občanů vnímají Ukrajince jako problematické. I kvůli kriminalitě, násilí, aroganci a nepřizpůsobivosti. Během krátké doby předložíme zákon na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v ČR. Nechceme tu tolik mnoho Ukrajinců. Nejvíce Ukrajinců, kteří jsou v EU pod dočasnou ochranou, je totiž v přepočtu na počet obyvatel v České republice. Ať tu zůstanou pouze ti, kteří jsou nezbytní pro naši ekonomiku a na jejichž pracovní pozice nelze umístit české občany. SPD prosazuje ukončení tzv. dočasné ochrany a konec vyplácení peněz Ukrajincům.

Z průzkumu společnosti Ipsos pro Seznam Zprávy vyplývá, že podobně jako na konci roku 2023, i nyní zhruba 60 procent respondentů vnímá Ukrajince jako problematické (konkrétně 58 procent). Za ani problematické, ani za neproblematické je považuje 24 procent Čechů a za neproblematické 17 procent.

Podobně jako u Ukrajinců, i u dalších vybraných menšin zůstává vztah v porovnání s výzkumem z roku 2023 téměř neměnný. Rusy a Romy nadpoloviční většina respondentů hodnotí jako problematické (60 a 80 procent). Naopak Slováky a Vietnamce považuje výrazná většina za bezproblémové (65 a 70 procent).

Podle jiného nedávného průzkumu přítomnost většího počtu Ukrajinců v Plzni hodnotí negativně 61 procent obyvatel. Proč jsou Ukrajinci v nemilosti? „Nejčastěji kvůli kriminalitě, násilí a potyčkám,“ shrnuje analýza postoje dotazovaných. Plzeňákům na válečných uprchlících z východu hodně vadí také nepřizpůsobivost, nerespektování pravidel, arogance a nezdvořilost. 

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Tvrdíte, že ČTv a ČRo jsou rodinné stříbro. Kdy, prosím skutečně byly?

Ještě možná tak jejich archivy, ale jejich vysílání určitě ne: v letech 1940-1990 určitě ne, to byly jen hlásné trouby režimu nacistického a následně komunistického, v letech 1990-2000 byly jakž takž objektivní, ale od Televizního převratu jsou zase jen hlásné trouby toho, co chtějí hlásat redaktoři...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

