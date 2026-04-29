Veleba: Zbrojní výdaje? Babiš prosadí své a opozice bude mít smůlu

Dnešní svět je obtížně čitelný a je obtížně předvídatelný jeho další vývoj. Pokud by se udělala objektivní podrobná analýza mediálních výstupů významných sdělovacích prostředků jako jsou Český rozhlas, Česká televize a některá významná soukromá média, pak bychom viděli jejich nevyváženost, silnou jednostrannost, spojenou s dramatickým způsobem podávání informací na straně jedné, anebo nebo mlčením, zamlčováním a uspávací taktikou na straně druhé.
Vliv Číny roste. A Rusko…
Momentální status quo vidím následovně. Velmi rychle roste vliv Číny. S ní blízké Rusko si přes ekonomickou zátěž pokračující vojenské agrese na Ukrajině zadělává na svůj rozvoj a Čína na vytvoření mohutného územního bloku s organizovaným a koordinovaným vlivem na okolní svět.
Podívejme se na tyto dvě země z tohoto pohledu, jaký představuje tento blok potenciál. Tak tedy, na území o rozloze 26,6 milionů km2 (Čína 9,6 mil km2 a Rusko 17 mil km2) žije jedna miliarda 544 milionů obyvatel. Z toho Čína, druhá nejlidnatější země světa, má 1,4 miliardy obyvatel a Rusko, nejlidnatější země Evropy, má celkem, i s mimoevropskou částí území, 144 milionů obyvatel, když 77 procent žije v evropské části Ruska. A bonbonek na konec – do Ruska odešlo v posledních letech 2,8 milionů Ukrajinců! Vzato právně, z Ukrajiny emigrovalo.
Lidovci, prezident… A co Babiš a NATO?
A když máte v hlavě tato fakta a čísla, když si přečtete nového šéfa lidovců, že musí být uvěřitelní, mít více kontaktů s veřejností a nebát se třeba i vyhrát volby, tak si myslím, že jednu stranu máme vyřízenou. Sama sebe vystavuje mimo hru a podporou prezidenta, který je v trvalém rozporu se silnou vládou Andreje Babiše, a s plánovaným prosazením eura to jenom jistí. A pokud se premiérovi podaří přesvědčit NATO, že do výdajů na obranu je třeba započíst půjčky z evropského fondu SAFE na nákup vojenského materiálu a projekty, jako je související stavba dálnice, pak vyhraje a celá ČR s ním. Já hádám, že se tak stane, napětí opadne a opozice bude muset hledat nové téma permanentní kritiky.
Jan Veleba
Exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019
