Veleba: Zbrojní výdaje? Babiš prosadí své a opozice bude mít smůlu

29.04.2026 8:41 | Komentář
autor: Jan Veleba

POHLED SELSKÝM ROZUMEM „Velmi rychle roste vliv Číny,“ říká exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019 Jan Veleba a mluví mimo jiné o „mohutném územním bloku s organizovaným a koordinovaným vlivem na okolní svět“. Dostal se také k dnešnímu Rusku. Zmiňuje i emigraci téměř tří milionů Ukrajinců. Nešetřil některá média, ale také „lidovce“. A přeje Andreji Babišovi úspěch ohledně NATO a výdajů na obranu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Veleba

Dnešní svět je obtížně čitelný a je obtížně předvídatelný jeho další vývoj. Pokud by se udělala objektivní podrobná analýza mediálních výstupů významných sdělovacích prostředků jako jsou Český rozhlas, Česká televize a některá významná soukromá média, pak bychom viděli jejich nevyváženost, silnou jednostrannost, spojenou s dramatickým způsobem podávání informací na straně jedné, anebo nebo mlčením, zamlčováním a uspávací taktikou na straně druhé.

Vliv Číny roste. A Rusko…

Momentální status quo vidím následovně. Velmi rychle roste vliv Číny. S ní blízké Rusko si přes ekonomickou zátěž pokračující vojenské agrese na Ukrajině zadělává na svůj rozvoj a Čína na vytvoření mohutného územního bloku s organizovaným a koordinovaným vlivem na okolní svět.

Podívejme se na tyto dvě země z tohoto pohledu, jaký představuje tento blok potenciál. Tak tedy, na území o rozloze 26,6 milionů km2 (Čína 9,6 mil km2 a Rusko 17 mil km2) žije jedna miliarda 544 milionů obyvatel. Z toho Čína, druhá nejlidnatější země světa, má 1,4 miliardy obyvatel a Rusko, nejlidnatější země Evropy, má celkem, i s mimoevropskou částí území, 144 milionů obyvatel, když 77 procent žije v evropské části Ruska. A bonbonek na konec – do Ruska odešlo v posledních letech 2,8 milionů Ukrajinců! Vzato právně, z Ukrajiny emigrovalo.

Lidovci, prezident… A co Babiš a NATO?

A když máte v hlavě tato fakta a čísla, když si přečtete nového šéfa lidovců, že musí být uvěřitelní, mít více kontaktů s veřejností a nebát se třeba i vyhrát volby, tak si myslím, že jednu stranu máme vyřízenou. Sama sebe vystavuje mimo hru a podporou prezidenta, který je v trvalém rozporu se silnou vládou Andreje Babiše, a s plánovaným prosazením eura to jenom jistí. A pokud se premiérovi podaří přesvědčit NATO, že do výdajů na obranu je třeba započíst půjčky z evropského fondu SAFE na nákup vojenského materiálu a projekty, jako je související stavba dálnice, pak vyhraje a celá ČR s ním. Já hádám, že se tak stane, napětí opadne a opozice bude muset hledat nové téma permanentní kritiky.

Jan Veleba

Exprezident Agrární komory a člen Klubu 2019

Jan Veleba

  • SPOZ
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Veleba: Horší vývoj, než se čekalo. Vládo, konej a nenech si házet klacky pod nohy
Jan Veleba: Demonstrace se míjí účinkem. Tady důkaz
Tajný plán, jak dostat Ukrajinu do EU. Veleba popsal
Čas vyšlápnout si na Brusel. Výzva ministru zemědělství

Článek obsahuje štítky

Babiš , Čína , ekonomika , KDU-ČSL , NATO , Pavel , prezident , Rusko , Veleba , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Jan Veleba?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Svoboda slova

Svoboda projevu není “jen moci mluvit a psát”, ale moci říkat nepříjemné věci bez trestu. A to se vládě nelíbí. To jsou vaše slova. Ale nelžete si do kapsy? Vždyť omezování svobody slova začalo už za vás, když jste se skrze Foltýna pokoušeli o cenzuru, a pokud někdo řekl něco, co vám nebylo příjemné...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

