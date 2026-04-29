Hoffmannová (Piráti): Vyzvali jsme radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi

29.04.2026 20:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k akci v mediálním výboru Sněmovny.

Hoffmannová (Piráti): Vyzvali jsme radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi
Vyzvali jsme radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi.

Zadáváme expertní posudek k nahrávce Matochy a Bradáče a usnesením apelujeme na pozastavení volby.

Založili jsme pracovní skupinu mediálního výboru k financování veřejnoprávních médií, aby konečně vznikla platforma dialogu mezi opozicí, koalicí, sněmovnou, senátem, odborníky i zástupci médií.

Vyzvali jsme ministra Klempíře, aby stáhl svůj návrh zákona o financování médií.

To vše díky opoziční spolupráci prošlo mediálním výborem. Díky za to kolegům a také nejlepšímu týmu ever!

Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Psali jsme:

Parta vyvolených z Kavčích hor? Demagogie v rozhovoru s Klempířem
Odstřel ministryně Mrázové. Zapojen Blesk i manželé Šimáčkovi
Rozhovory PL- Tomáš Doležal
Na mediálním výboru chybělo několik vládních poslanců. A opozice začala úřadovat

Tvrdíte, že ČTv a ČRo jsou rodinné stříbro. Kdy, prosím skutečně byly?

Ještě možná tak jejich archivy, ale jejich vysílání určitě ne: v letech 1940-1990 určitě ne, to byly jen hlásné trouby režimu nacistického a následně komunistického, v letech 1990-2000 byly jakž takž objektivní, ale od Televizního převratu jsou zase jen hlásné trouby toho, co chtějí hlásat redaktoři...

Ministr Macinka: Myslím, že cesta do Saúdské Arábie se vyplatila

21:02 Ministr Macinka: Myslím, že cesta do Saúdské Arábie se vyplatila

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě do Saúdské Arábie.