Hoffmannová (Piráti): Vyzvali jsme radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi

Vyzvali jsme radní, aby uhradili způsobenou škodu České televizi.
Zadáváme expertní posudek k nahrávce Matochy a Bradáče a usnesením apelujeme na pozastavení volby.
Založili jsme pracovní skupinu mediálního výboru k financování veřejnoprávních médií, aby konečně vznikla platforma dialogu mezi opozicí, koalicí, sněmovnou, senátem, odborníky i zástupci médií.
Vyzvali jsme ministra Klempíře, aby stáhl svůj návrh zákona o financování médií.
To vše díky opoziční spolupráci prošlo mediálním výborem. Díky za to kolegům a také nejlepšímu týmu ever!
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku