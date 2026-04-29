FN Hradec Králové: Profesor Chrobok získal medaili za přínos medicíně

Mezi letošními laureáty je i prof. MUDr., Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové. Medaili Královéhradeckého kraje I. stupně převzal za mimořádný přínos české medicíně, rozvoj ORL péče a zlepšování kvality života pacientů.
Profesor Viktor Chrobok patří mezi přední české specialisty ve svém oboru. Jeho práce má zásadní dopad na kvalitu života pacientů, především těch, kterým moderní medicína pomáhá znovu slyšet. Klinika pod jeho vedením organizuje ve spolupráci s Národním screeningovým centrem screening sluchu novorozenců, předškolních dětí a dospělých v České republice. Na konci loňského roku zde oslavili milník 200 kochleárních implantací. Díky těmto zákrokům a následné péči se pacientům s těžkým postižením sluchu vrací schopnost vnímat zvuky i lidskou řeč. V letošním roce ho časopis Forbes zařadil mezi TOP 50 lékařů Česka.
Profesor Chrobok se na letošním udílení cen zařadil mezi plejádu vyznamenaných osobností například spolu s profesorem Josefem Fantou, vědcem a ekologem, který stál u zrodu Krkonošského národního parku nebo Františkem Kinským, majitelem Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, který dostal ocenění za záchranu, obnovu a živé využívání kulturního dědictví.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku