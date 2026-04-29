FN Hradec Králové: Profesor Chrobok získal medaili za přínos medicíně

29.04.2026 19:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Představitelé Královéhradeckého kraje ve čtvrtek 23. dubna 2026 ocenili v zámecké jízdárně v Chlumci nad Cidlinou významné osobnosti, které svým celoživotním dílem, profesními úspěchy i občanským nasazením přispěly k rozvoji regionu a šíření jeho dobrého jména doma i v zahraničí.

Foto: fnhk.cz
Popisek: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mezi letošními laureáty je i prof. MUDr., Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové. Medaili Královéhradeckého kraje I. stupně převzal za mimořádný přínos české medicíně, rozvoj ORL péče a zlepšování kvality života pacientů.

Profesor Viktor Chrobok patří mezi přední české specialisty ve svém oboru. Jeho práce má zásadní dopad na kvalitu života pacientů, především těch, kterým moderní medicína pomáhá znovu slyšet. Klinika pod jeho vedením organizuje ve spolupráci s Národním screeningovým centrem screening sluchu novorozenců, předškolních dětí a dospělých v České republice. Na konci loňského roku zde oslavili milník 200 kochleárních implantací. Díky těmto zákrokům a následné péči se pacientům s těžkým postižením sluchu vrací schopnost vnímat zvuky i lidskou řeč. V letošním roce ho časopis Forbes zařadil mezi TOP 50 lékařů Česka.

Profesor Chrobok se na letošním udílení cen zařadil mezi plejádu vyznamenaných osobností například spolu s profesorem Josefem Fantou, vědcem a ekologem, který stál u zrodu Krkonošského národního parku nebo Františkem Kinským, majitelem Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, který dostal ocenění za záchranu, obnovu a živé využívání kulturního dědictví.

Psali jsme:

Parta vyvolených z Kavčích hor? Demagogie v rozhovoru s Klempířem
Odstřel ministryně Mrázové. Zapojen Blesk i manželé Šimáčkovi
Rozhovory PL- Tomáš Doležal
Na mediálním výboru chybělo několik vládních poslanců. A opozice začala úřadovat

Další články z rubriky

FN Hradec Králové: Profesor Chrobok získal medaili za přínos medicíně

19:34 FN Hradec Králové: Profesor Chrobok získal medaili za přínos medicíně

Představitelé Královéhradeckého kraje ve čtvrtek 23. dubna 2026 ocenili v zámecké jízdárně v Chlumci…