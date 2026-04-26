Kde byli všichni ti kritici? Babiš ukázal, jak to chodilo za Černochové

26.04.2026 18:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Já vám podávám ty informace, které jsou objektivní. A teďka se soustřeďte, teď uslyšíte něco, co jste ještě nikdy neslyšeli.“ Premiér Andrej Babiš (ANO) promluvil ke svým spoluobčanům. Konstatoval mimo jiné, že by se v EU měli naučit, že z větrných elektráren a ze solárních panelů opravdu ropu nezískají. A řekl toho ještě mnohem víc.

„Určitě vidíte, co se děje v médiích a co říká opozice. Opozice nás kritizuje za to, že máte nízké ceny pohonných hmot. Ano. Dobře slyšíte. Oni by chtěli, aby tady zase byla Fialova drahota. Je to úplně neuvěřitelné. Zase mluví o nějakém socialismu. Někteří ti moderátoři ještě nepochopili, že jsme nezastropovali ceny pohonných hmot. Tak už si to nastudujte. Ale marži jsme zastropovali. A my dneska, vážení spoluobčané, máme pátou nejlevnější naftu v Evropě. První nejlevnější je Malta. Následuje Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a my jsme pátí nejlevnější. A je to dobře, protože jsme srazili inflaci. Snížili jsme ceny elektřiny a držíme ceny pohonných hmot,“ vychválil svůj koaliční kabinet ANO, SPD a Motoristů Babiš.

Zdůraznil, že když se srovnají ceny pohonných hmot v Německu a v České republice, tak při natankování plné nádrže v Česku ušetříte 400 korun. Upozornil také, že brzy odlétá do Ázerbájdžánu a po dobu jeho nepřítomnosti bude vládu řídit ministryně financí Alena Schillerová.

Do Ázerbájdžánu prý jede, aby posiloval obchodní vztahy Česka a aby řešil i otázku, že kvůli vysokým cenám ropy není k dispozici dostatek polystyrenu ani asfaltu. „Tu naftu ze soláru ani z větrníku nevyrobíte. Tohle možná ještě nezjistili v Evropské unii,“ pousmál se Babiš s tím, že ceny ropy je potřeba řešit, zvlášť když je zablokovaný Hormuzský průliv. Babiš zdůraznil, že o to víc nechápe, proč opozice kritizuje vládu za to, že sráží ceny pohonných hmot.

„Já vám podávám ty informace, které jsou objektivní,“ nechal se slyšet Babiš.

„A teďka se soustřeďte, teďka uslyšíte něco, co jste ještě nikdy neslyšeli. … Včera jsem měl jednání s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou, protože přišla čísla z NATO. A teďka dobře poslouchejte. Hlavní je, že podle NATO Česká republika za minulé vlády ani jednou nesplnila 2 procenta. Dobře slyšíte. Ano, ani ten náš rozpočet nedosahuje na 2 procenta. Ale kritiku slyšíte jenom na nás, kteří jsme tam 4 měsíce. A samozřejmě, tohle jste nikdy neslyšeli,“ oznámil do kamery Babiš.

Kupříkladu v roce 2024 NATO uznalo výdaje na obranu ve výši 1,97 procenta HDP. A v roce 2026, kdy už je za rozpočet zodpovědná vláda Andreje Babiše, jsou výdaje uznané ze strany NATO na úrovni 1,78 procenta HDP.

„Takže kde byli všichni ti kritici, co říkali, jak to Fiala skvěle plní?“ ptal se Babiš. A zdůrazňoval, že za svou vládu o tom bude vyjednávat.

A teď jde podle Babiše o to, abychom měli hlavně dobře vybavené vojáky. „Vojáci jsou na prvním místě,“ zdůrazňoval Babiš.

„My říkáme, pojďme se o tom bavit. Někdo stanovil 5 procent. Asi tam nebyla žádná diskuse. Já vím, jak to tam probíhá většinou. Když je tam pan prezident Trump. My samozřejmě budeme navyšovat ta procenta. Třeba ta vojenská nemocnice. Jako to dělají v Izraeli, kde jsou 2 patra pod zemí, a když se tam něco děje, tak je tam štáb. … Dobře to dělají Slováci. I v Turecku stavěli vojenskou nemocnici. … Takže pro nás jsou vojáci na prvním místě. A když odcházejí, tak já chci vědět, proč odcházejí. Já chci s nimi mluvit,“ řekl Babiš.

„Naše bezpečnost je pro vás na prvním místě, ale to určitě víte,“ dodal ještě k tématu.

Poté se vrátil k cenám pohonných hmot a konstatoval, že když EU „pokračuje v tom šíleném Green Dealu, tak se stává to, že … my de facto budeme v rukou jen Spojených států a Norska, kteří vydělávají už tolik peněz, že už nevědí, co s tím, stovky miliard eur. Oni nám nedali žádné dobré ceny na plyn, když vznikla agrese Putina na Ukrajině. Vůbec ne. Takže kvůli tomu já samozřejmě letím do Ázerbájdžánu. Tam mají plyn. A letím do Kazachstánu. Tam mají ropu. Alžírsko má plyn. Takže tohle my řešíme,“ řekl Babiš.

Naproti tomu Evropská komise podle jeho názoru neřeší nic.

„To, co představila Komise, ten balíček v energetice, tak to nepřináší nic. Jenom, že teda někdy něco se bude řešit. My pokračujeme v boji za změnu emisních povolenek,“ řekl Babiš. „Píšu jim ty dopisy, jsou strašně konkrétní a oni mi píšou, že na to nejsou zvyklí, že by jim někdo psal tu kuchařku,“ posmál se Babiš.

Posléze se vymezil proti dojednávání nové podoby evropského rozpočtu. „Oni nám chtějí vzít a my s tím samozřejmě nesouhlasíme,“ zdůrazňoval Babiš. S tím, že většina zemí mluví o tradičních položkách, jako je koheze a zemědělství, zatímco Česko chce podle předsedy vlády a šéfa hnutí ANO investovat.

Nakonec prozradil, že jednal se Správou železnic o rychlotrati Praha–Brno.

„A už mám 15 minut, zase budou křičet na mě,“ pousmál se šéf ANO, ale přece přidal ještě jednu poznámku.

„Užil jsem si včera finále extraligy ve florbale. Neskutečná show. Pecka. Lidi nadšení. A florbal je po fotbalu u nás druhý nejpočetnější sport,“ řekl Babiš. „Potřebujeme, aby děti sportovaly a nekoukaly do těch mobilů. I ty sociální sítě budeme řešit. A je to téměř 17 minut. To bude zase křik. Takže vás moc zdravím.“

