Zapomenutá slova, která „očišťují“ Filipa Turka

27.04.2026 14:38 | Komentář
autor: Karel Šebesta

Minulý týden se rozjela kauza výroků zmocněnce Filipa Turka (Motoristé sobě) na adresu aktivistů na ministerstvech, ze kterých server Novinky.cz udělal výroky o úřednících. Turek to popřel; podle něj jde o vytržení z kontextu a manipulaci serveru. Za jeho slova se postavil i komentátor Petr Holec, který byl na akci, kde je Turek vyslovil. Podotkl také, že když opozice nazývá protivníky výrazy jako „svoloč“ nebo „kolaboranti“, tato média mlčí.

Popisek: Igor Červený se stal ministrem na zeleném ministerstvu. V rámci resortu bude spolupracovat s vládním zmocněncem pro klima Filipem Turkem

Minulý týden se v českém mediálním prostoru řešila kauza výroků Filipa Turka, který mluvil o deratizaci na ministerstvech. Kauzu odstartoval článek serveru Novinky.cz od Karolíny Brodníčkové, který tvrdí, že tak Turek mluvil o úřednících na oslavě devátých narozenin internetové televize XTV.

Stojí zejména na hodnocení výroků od analytika Tomáše Koblížka, který uvedl, že se jedná o nacistickou rétoriku. „Označit dnes nějaké lidi za ‚parazity‘ a navrhovat jejich ‚deratizaci‘ je podobné jako veřejně hajlovat,“ uvedl Koblížek a dodal: „Termíny ‚parazité‘ a ‚deratizace‘ takto fungují, protože podobně jako hajlování jasně odkazují na vyjadřovací prostředky nacistického režimu, tedy na jazyk, který je v současné demokracii z pochopitelných důvodů tabu. Nacisté obdobným způsobem mluvili například o Židech či Romech, kterým tím upírali lidskou důstojnost. S takto portrétovanou skupinou lidí pak bylo možné mimořádně nelidským způsobem zacházet.“

Dodejme, že Koblížek je dle svých slov odborník na tzv. hate speech a dezinformace, který brojí třeba proti používání termínu deep state.

Po článku následovala vlna nesouhlasných vyjádření z řad opozice, která požadovala, aby byl Filip Turek odvolán z pozice vládního zmocněnce právě za údajnou „dehumanizační nacistickou rétoriku“. Ozvali se například předsedové STAN a ODS.

Filip Turek označil za lživé, že by se jeho slova týkala úředníků. „Šíří se lež o tom, že jsem nazval plošně úředníky ministerstva parazity, které je potřeba deratizovat. Tak jsem nazval aktivisty, kteří sají peníze vás všech (naopak poškozují práci našich skvělých úředníků) přes neziskovky schované pod ministerstvy a za ony prostředky nám všem škodí. Že je potřeba jim stopnout finance, je můj pevný postoj a budeme v tom pokračovat,“ prohlásil a připomněl například aktivismus hnutí Duha.

 

„Pokusili se vytvořit prostor pro výstavbu tisíců větrných elektráren i přes naše opačné zadání, a to přes skryté úřednické pozice, a tak jsme jim v tom zamezili. Trvám na tom, že lidé si nadvládu těchto zelených a bohatě uplácených fanatiků nepřejí. Jak nazvat někoho, kdo pobírá vaše peníze a za ně vám škodí?“ ptal se.

Za viníka celé kauzy označuje redaktorku Novinky.cz Brodníčkovou. „Paní Brodníčková má problém s úředníky na ministerstvech, musel jsem se těm slušným omluvit za ni a její dezinterpretaci. Kdy si tyto manipulace přestanou novináři dovolovat? Diví se pak někdo, že ji zásadní část společnosti považuje za ‚chátru‘?“

Svá slova pak vysvětloval ve vysílání TV Nova, kde uvedl, že se omlouvá dotčeným úředníkům. „Přísahám, že jsem to takhle neřekl. Nemluvil jsem o úřednících, mluvil jsem o těch aktivistech, kteří jsou na ministerstvech nalezlí postranními cestičkami,“ pravil Turek s tím, že se opět jednalo o výroky vytržené z kontextu.

Skandál okolo Filipa Turka není v českém mediálním a politickém prostředí ničím novým. Poslankyně a bývalá ministryně ODS Eva Decroix se omlouvala za svůj výrok o „svoloči“. Konkrétně: „Jen fakt nechápu, jak jsme mohli prohrát volby a pustit ke kormidlu tuhle svoloč.“ Koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn se zase proslavil „sviněmi“. Komentátor Alexandr Mitrofanov pak v komentářích na Novinky.cz celkem pravidelně mluví o „lůze“.

K Turkovu výroku se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil komentátor Petr Holec. „Ano, Turek řekl paraziti, ale nemluvil o běžných státních zaměstnancích. A to říkám jako účastník akce XTV, kde to slovo padlo. On mluvil o ekoaktivistech, kteří s pomocí přisátých neziskovek na ministerstvu dělají vlastní politiku proti vládě. Je to ‚ekosystém‘, který se štědře živí z našich peněz,“ poznamenal ze své vlastní zkušenosti.

„Ale vidíte ten dvojí metr. Když šílený cenzor Fialova režimu Foltýn nazývá lidi sviněmi a podsvinčaty, pražské redakce to nezajímá. A stejně tak, když Decroix nazve lidi svoločí, nebo hlavouni stejného režimu přirovnávají politiky současných vládních stran k fašistům a nacistům, a to včetně Hitlera. Fialovci taky vrátili do politiky milý termín ‚kolaborant‘, který se používal za protektorátu a komunistické totality. Kolaboranti často mířili na šibenici. Fialovci tak během svého řádění ve Strakovce říkali i lidem, kteří si třeba dovolili upozornit, že protiruské sankce ničí víc nás než Rusko. Takže si v tom udělejme jasno. Buď mluvíme jako Rychlé šípy, anebo jako Fialovci,“ zhodnotil.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

HHH, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseantares.h , 27.04.2026 14:59:55
Myslím, že každý normální člověk pochopil koho tím pán Turek myslel a, že opravdu nemluvil o úřednících. A srovnávat něčí výrok co řekl před sto lety a vkládat to teď někomu do úst mě přijde jako úmyslně někoho poškodit a pomluvit. Pan Turek asi uhodil hřebíček na hlavičku. Kolik lidí saje tenhle stát a přitom neodvádí žádnou práci a jen sosají peníze nás všech, mnoha lidem se dnes nechce pracovat ale chtějí se mít moc dobře ale na úkor ostatní společnosti.

