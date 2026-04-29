Ministr Macinka: Myslím, že cesta do Saúdské Arábie se vyplatila

Dvacet hodin v Saúdské Arábii na křídlech Aero Vodochody s jaderným pohonem od českých mozků z Witkowitz, a.s.
Saudská Arábie je klíčovou zemí v blízkovýchodním regionu a jednou z nejdůležitějších zemí naší planety. Je srdcem muslimského světa a ochránkyní Mekky a Mediny, z čehož vyplývá její autorita, ale i zodpovědnost a smysl pro stabilitu. V čele stojí král, ale faktickým vládcem je korunní princ a premiér Muhammad bin Salmán.
Po návštěvě Izraele vedla moje další mise záměrně právě sem, k Saúdům.
Ve spolupráci s Hospodářskou komorou byla naše delegace „vybavena” doprovodem silných českých firem, které chtějí pomoci naplňovat impozantní a ambiciózní plán korunního prince „Vize 2030”. Ten má dramaticky proměnit saúdskou ekonomiku, energetiku i společnost. Po zkušenostech z uplynulých týdnů, kdy na území saúdského království útočily íránské rakety a drony, měly naše firmy hodně co nabídnout i na poli protivzdušné obrany a špičkových radarových technologií.
V zemích tohoto typu prakticky není možné učinit jakýkoli významnější obchod bez vědomí vlády. Proto jsem kromě zahájení byznys fóra na saúdské Federaci obchodních komor v Rijádu zamířil také do Džiddy na setkání se svým protějškem, ministrem zahraničních věcí, princem Faisalem bin Farhanem, abych všechny byznysové kontakty českých a saúdských firem podpořil také politickým jednáním.
Že je Česká republika zajímá a o vztahy s námi Saúdové stojí bylo zřejmé už z příprav naší cesty, kterou na arabské poměry zcela neobvykle rychle potvrdili. Odpověď, na kterou ministři z jiných zemí čekají týdny, jsem pro Českou republiku získal doslova během několika hodin.
Princ Faisal bin Farhan je mimořádně bystrý a zkušený politik s obrovským rozhledem. Jednání trvalo hodinu za účasti národních delegací, ale poté jsme si ještě skoro půl hodiny povídali úplně o samotě.
Zajímala mě přítomnost saúdských korporací v Evropě, ale i jejich investiční plány a samozřejmě ropný průmysl. Mnoho mi toho řekl i o tom, jak je to teď v Íránu. Kromě české stopy jsem mohl „vyřídit” i několik vzkazů od představitelů Židovského státu, kde jsem byl o týden dříve.
Saúdové a Izraelci spolu oficiálně nemluví. Ministři zahraničí se nikdy nepotkali. Přesto tyto dva na první pohled rozdílné světy pojí několik důležitých společných zájmů. Být na krátký moment neoficiálním prostředníkem mezi nimi pro nás znamená mnoho. Člověk se hodně dozví, ale zároveň jsou tím potvrzeny i velmi slušné vztahy s oběma zeměmi. Důvěřují nám, když nás zasvětí do něčeho, co je jen mezi nimi…
Naši podnikatelé, kteří na mě čekali v letištním salonku královského terminálu, mezitím spočítali objem rozpracovaných kontraktů, které se budou snažit dotáhnout. Číslo bylo omračující: 23 miliard korun, a to bez zakázek zbrojních firem.
Jaderná energetika, zdravotnictví, stavebnictví, vodní management. Firmy, které u nás zaměstnávají víc než 20.000 lidí.
Myslím, že tato cesta se vyplatila.
Jo, a máme tam krásnou ambasádu, skvělého velvyslance a moc šikovný tým diplomatů a pracovníků. Zástupce našeho pana ambasadora kdysi hrál s mým otcem v cimbálce na klarinet. Dnes ve volných chvílích v Rijádu vyrábí klobásky z velbloudího masa. Mňam.
Mgr. Petr Macinka
