Ukrajinci ostrouhali. Poláci jim ruského archeologa nedali

29.04.2026 17:30 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Rozruch vyvolala nejnovější výměna vězňů na polsko-běloruské hranici. Polsko se navzdory předchozímu jednání rozhodlo nevydat Ukrajině ruského archeologa Alexandra Butjagina, podezřelého z nezákonné činnosti na okupovaném Krymu. Kyjev krok označil za promarněnou šanci na spravedlnost a varoval před zneužitím případu ruskou propagandou.

Foto: Justyna Krasowicz, X
Popisek: Alexandr Butjagin

Ukrajina vyjádřila lítost nad tím, že ruský archeolog Alexandr Butjagin nebyl vydán do rukou ukrajinské justice, ale v rámci výměny vězňů zprostředkované Polskem poslán zpět do vlasti. Zaměstnanec petrohradské Ermitáže a vedoucí sektoru klasické archeologie severního Černomoří byl zatčen v prosinci ve Varšavě na základě ukrajinského zatykače.

Ukrajina ho podezírá z nelegálních archeologických vykopávek a poškozování kulturního dědictví na anektovaném Krymu, což by mohlo být klasifikováno jako trestný čin ničení nebo poškozování kulturních památek. V březnu varšavský okresní soud rozhodl, že jeho vydání na Ukrajinu je právně přípustné. Butjagin se proti rozhodnutí odvolal.

Polsko Butjagina poslalo ze země v rámci výměny vězňů na polsko-běloruské hranici, kterou iniciovaly Spojené státy americké. Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) potvrdila, že Butjagin byl vrácen do Ruska spolu s manželkou ruského vojáka sloužícího v Podněstří. Na oplátku měli být propuštěni moldavští příslušníci bezpečnostních složek. Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski veřejně přiznal, že mezi propuštěnými byl i ruský historik, jehož extradice na Ukrajinu byla v procesu.

„Ukrajina se s lítostí dozvěděla, že navzdory předchozímu zcela oprávněnému rozhodnutí polského soudu ruský občan, který je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu na území Ukrajiny – konkrétně z vyvážení kulturních hodnot z Krymu – nakonec nebyl vydán Ukrajině,“ prohlásil mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj.

Dodal, že Rusko tento případ cynicky využije k propagandistickému ospravedlnění okupace Krymu.

Kyjev kauzu neuzavře

Generální prokuratura Ukrajiny zdůraznila, že ukrajinská strana po celou dobu trvala na vydání Butjagina, aby mohl být na Ukrajině trestně stíhán. Mluvčí prokuratury Mariana Hajovska připomněla, že polské orgány ukrajinské materiály posoudily jako dostatečné. Kyjev nyní slibuje, že bude i nadále využívat všechny dostupné národní i mezinárodní právní mechanismy, aby Butjagina postavil před soud, a to i v jurisdikcích partnerských zemí. 

Případ vyvolal pozornost v souvislosti s širší debatou o ochraně kulturního dědictví na okupovaných územích. Ukrajinští odborníci dlouhodobě kritizují ruské archeologické aktivity na Krymu jako narušování mezinárodního práva a poškozování místního historického kontextu. Butjagin sám obvinění odmítá a jeho obhájci v Polsku argumentovali mimo jiné možnými riziky pro jeho bezpečnost v případě vydání na Ukrajinu.

Kyjev i po Butjaginově návratu do Ruska deklaruje, že kauzu neuzavře a bude usilovat o jeho stíhání všemi dostupnými legálními cestami.

Butjaginův tým byl obviněn z odstranění artefaktů, včetně „30 zlatých mincí“, z nichž některé byly spojeny s Alexandrem Velikým. Ukrajinští státní zástupci uvedli, že práce způsobila škodu přesahující 200 milionů hřiven (4 miliony eur).

Poláci dostali novináře, mnicha a pracovníka bezpečnostních složek

Vyměněno bylo celkem deset osob, mezi nimi také polsko-běloruský novinář Andrzej Poczobut. Premiér Donald Tusk uvedl, že jedním z dalších dvou vězňů, převezených do Polska, byl běloruský občan, který pracoval pro polské bezpečnostní složky, jeho jméno odmítl uvést. Třetím vězněm byl Grzegorz Gaweł, polský karmelitánský mnich zatčený běloruskou KGB v září loňského roku na základě obvinění ze špionáže v případu, který Varšava označila za „politickou provokaci“.

„Mohu potvrdit, že bratr Grzegorz je již volný! Jeho rodiče na něj čekají a my se také nemůžeme dočkat, až ho uvidíme,“ řekl otec Karol Amroż z karmelitánského kláštera v Krakově.

Moldavsko uvedlo, že v rámci výměny předalo Bělorusku bývalého zástupce vedoucího své Informační a bezpečnostní služby a ruského občana Alexandra Balana. Prezidentka Maia Sanduová sdělila, že operace „trvala mnoho měsíců za koordinace Informační a bezpečnostní služby a některé podrobnosti nemohly být zveřejněny, aby neohrozily celou operaci a životy dvou moldavských občanů“. Poděkovala americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, stejně jako Polsku a Rumunsku, za jejich roli v operaci.

Magyar tvrdě na Zelenského. Jasné požadavky
Trump: Nenávist mezi Zelenským a Putinem je šílená. A to je špatně
Vachatová otevřeně popsala mediální lynč. A co znamená být na ukrajinském seznamu
Vychrtlí vojáci bez jídla a vody. V Kyjevě padají hlavy

 

Zdroje:

https://en.interfax.com.ua/news/general/1163154.html

https://reform.news/en/ukraine-regrets-learning-of-butyagin-s-extradition-to-russia

https://t.co/fTKmGruuXS

https://t.co/KEI3kGHuTr

https://t.co/KQndjd5jBs

https://t.co/VDKjRjM8mk

https://tvpworld.com/92962279/prisoners-exchanged-by-poland-and-belarus-poczobut-butyagin-moldovans

https://twitter.com/NemetskiyP37896/status/2049198073738322009?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/RaimoRauvola/status/2049115911173407124?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.yahoo.com/news/articles/ukrainian-prosecutor-generals-office-reacts-130500633.html

Polsko , Rusko , Ukrajina , Bělorusko , Moldavsko , Krym , výměna vězňů , Butjagin , archeolog

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Dějiny

Dobrý den, reaguji na dotaz, který jste si sám položil: ,,Co asi tak můžou pro budoucnost nabídnout politici, kteří se snaží udělat celospolečenská témata z dějin?“ Vy to snad hlavně v případě Ruska neděláte? Já se Ruska nezastávám, podle mě se od dob SSSR co se týká politiky Ruska a jeho zájmů a cí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mrkev umí dělat s vlasy doslova zázrakyMrkev umí dělat s vlasy doslova zázraky Když se vlastní dítě odvrátí od rodinyKdyž se vlastní dítě odvrátí od rodiny

