Nerudová se chlubila úspěchem. Ale přišla nepříjemná připomínka

29.04.2026 21:25 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) je pod palbou kritiky kvůli systému emisních povolenek ETS2. Kritici jí vyčítají, že dříve podporovala přísné klimatické cíle, zatímco nyní prezentuje jako úspěch cenové brzdy a výjimky, které mají domácnosti chránit před dopady systému.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Danuše Nerudová

Evropský parlament dnes schválil svou pozici k úpravě systému ETS2, jehož zpravodajkou je Danuše Nerudová. Úpravy mají podle médií posílit ochranu domácností před výraznými cenovými výkyvy emisních povolenek. Počítají například s možností uvolnit povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve, než navrhovala Evropská komise, pokud by jejich ceny náhle výrazně vzrostly.

Poslanci zároveň chtějí prodloužit cenový strop 45 eur za tunu CO2 i po roce 2029 a ponechat nepřidělené povolenky v rezervě i po roce 2031. ETS2 se má týkat mimo jiné silniční dopravy a vytápění budov, tedy oblastí, které se přímo dotýkají domácností. Jeho dopady se tak mohou promítnout do cen paliv, plynu, uhlí nebo tepla.  

Nerudová proto výsledek prezentuje jako ochranu domácností před dopady povolenek. Kritici ale upozorňují na paradox: zatímco dříve hlasovala pro přísné klimatické cíle, nyní se snaží prosazovat brzdy a výjimky, které mají zmírnit dopady systému na běžné lidi.

Schválením své zprávy k cenovým brzdán v systému ETS2 se Nerudová pochlubila na sociální síti X, kde výsledek prezentovala jako svůj velký úspěch. „Den D. Parlament dnes schválil moji zprávu k cenovým brzdám v ETS2. Silnou většinou jsme řekli jasně: ochrana domácností musí být silnější. Beru to jako splněný domácí úkol. Je to ukázka, že když v Bruselu konstruktivně vyjednáváte, tak toho můžete hodně dosáhnout pro české občany i pro ochranu jejich peněženky,“ uvedla.

Teď je podle ní řada na české vládě: „Bez podpory států se žádná změna neprosadí. Potřebujeme, aby aktivně vyjednávala, hledala spojence a dotáhla tyto návrhy do finální podoby v trialogu. Jsem připravená spolupracovat, ale pan premiér Babiš a jeho ministr životního prostředí musí začít dělat svou práci,“ dodala Nerudová.

Podle kritiků tím vzniká paradox: nejprve se schválí ambiciózní klimatický cíl, a vzápětí se podporují opatření, která jeho splnění fakticky znemožňují.

Na rozpor upozornil mimo jiné podcast Štěpení, který na síti X připomněl cíl snížit emise do roku 2040 o 90 procent a postavil jej do kontrastu s následnými snahami o výjimky. „Schválit cíl minus 90 % emisí do roku 2040, vzápětí slavit výjimky, které ho znemožní splnit. O evropské energetice rozhodují politici, kteří absolutně nerozumí tomu, o čem hlasují,“ uvedl účet podcastu Štěpení.

Autorka tohoto podcastu Markéta Malá k tomu pak doplnila další komentář. „Nejprve Danuše Nerudová pro klimatické cíle a jejich plnění hlasovala, dnes vítězoslavně oznamuje, jak se jí daří chránit lidi před zdražením topení. Jsou to zajímavé paradoxy,“ napsala.

Podobně se vyjádřil také marketér Jan Provazník. Jako problematickou vnímá skutečnost, že se nejprve zavede opatření, jehož dopady se následně politicky zmírňují. „Přiznám se, že pořád nerozumím systému, kdy se zavede nějaký opatření a pak máme tleskat tomu, že se trochu zmírní,“ poznamenal Provazník.

Kritika mířila na Nerudovou i od dalších uživatelů. Jeden z komentujících přirovnal její postup k hasiči, který nejprve založí požár a pak se chlubí tím, že ho začal hasit. „Tahle divnopaní je fakt nemocná. Napřed problém způsobí a pak se ještě chlubí, že tak trochu umí z 1 % vyřešit. Asi jako hasič, který založí požár, pak ho začne hasit a chlubí se, že bez něj by to všechno shořelo,“ napsal Michal Douša.

Psali jsme:

„Jako velmi pravicový politik nemohu otočit.“ Vondráček v ČT udeřil kvůli soudům, podnikatelům i Bruselu
50 Kč za litr benzínu. Němce drtí daně a Češi pak stojí frontu
Zkroťte povolenky, vyzývá Okamura. A popsal, co měla provést Leyenová
„Energie je základ“. Babiš představil novou hospodářskou strategii země

 

Miloš Vystrčil byl položen dotaz

Thaj-wan

Pane předsedo, já nevím, jaký má pro nás vaše cesta na Thaj-wan přínos? A hlavně, co mi není jasné, co se na významu cesty změní, když nepoletíte vládním speciálem? Kdyby vám někdo cestu zakazoval, tak chápu, že se proti tomu Vy i další ohradíte, ale to se podle mě neděje a je to podle mě zas jen zb...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

