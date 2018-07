Nekl (KSČM): Čím hůře, tím lépe?

03.07.2018 4:33

Tuto otázku pokládám především našim rádoby demokratům, kteří rozdávají moudra, kudy chodí. Zhrzenost z toho, že už nemohou být oni a jejich partaje »u lizu«, jim čiší z očí jako pověstná sláma, která čouhá z bot. Kdyby to nebylo zarážející, bylo by to přímo komické.