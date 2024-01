Niedermayer (TOP 09): Někteří z nás podstatu EU pochopili opravdu jen pramálo

reklama

Šíření nedůvěry v Unii i mezi jejími členy navzájem je bohužel běžnou praxí mnoha politiků, úředníků a někdy i "expertů". Měli by si ale uvědomit, že to není zadarmo - brzdí to efektivní rozhodování a zatěžuje ekonomiku. Někdo by měl jednou spočítat, kolik to nás, Evropany, stojí.

Např. můj bývalý kolega z ČNB napsal text, ve kterém chce naši zemi ochránit před dle jeho soudu nebezpečným “předáním řady pravomocí” v oblasti bankovního dohledu. Jak moc je to nebezpečné, když je s tím spokojeno 21 zemí EU, nechám na zvážení každého z Vás. Stejně tak jako jeho další tezi o tom, že by kvůli nám měla být změněna pravidla EU - prý jsou “ponižující”...

Za 20 let našeho členství v EU její podstatu někteří z nás její podstatu pochopili opravdu jen pramálo. Naší zemi ani naší ekonomice to ale bohužel moc nepomáhá. Právě naopak.

