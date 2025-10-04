Niedermayer (TOP 09): To není dobrá zpráva. Ani pro naši zemi, ani pro naši Unii

05.10.2025 14:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.

Niedermayer (TOP 09): To není dobrá zpráva. Ani pro naši zemi, ani pro naši Unii
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Tak jo, odhlasováno. Díky všem, kteří k volbám přišli.

Jistě, porážka naší koalice bolí, ale neměli bychom přehlížet několik dobrých zpráv: komunisté paní Konečné jsou snad už konečně definitivně pryč a všechny vládní strany dokázaly s velkým odstupem porazit šiřitele strachu a nenávisti z Okamurova tábora. Naše země je na tom lépe, než si často myslíme, a naši lidé jsou moudřejší, než se někdy zdá.

Další férový postřeh: obrovské nasazení Petra Fialy výrazně přispělo k lepšímu, než očekávanému výsledku. Patří mu za to dík.

Jsou ale i temnější stránky. Populismus a slibotechna hnutí ANO stále oslovují velkou část společnosti.

Panu Babišovi vládnutí s Okamurovci (a dalšími podobně smýšlejícími politickými proudy) či Motoristy asi nikdo nezávidí. Jen se bojím, že jediná věc, která kromě nenávisti k Petru Fialovi a jeho vládě trojici ANO, SPD a Motoristů skutečně spojuje, je populistická, manipulativní a proti zájmům naší země jdoucí agresivní kritika EU. A to není dobrá zpráva — ani pro naši zemi, ani pro naši Unii.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Niedermayer (TOP 09): Dostupné bydlení zajistí především fungující ekonomika
Niedermayer (TOP 09): Dotace neměly být Babišovým firmám vypláceny
Niedermayer (TOP 09): Dekarbonizace je často odsouvána na vedlejší kolej
Niedermayer (TOP 09): Rusko ničí svoji budoucnost a jeho ekonomika se hroutí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Niedermayer , TOP 09

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je ohrožením pro unii výhra hnutí ANO?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Karla Maříková byl položen dotaz

Uprchlíci z Ukrajiny

Tvrdíte, že uprchlíkům nedáte ani korunu. Jak si to ale představujete v praxi? Protože co když sem přijdou, nic nebudou mít a stát jim aspoň ze začátku nepomůže? Nehrozí pak, že se budou dopouštět třeba trestné činnosti nebo že budou na spát ulicích, což by byl také problém apod? Jak chcete řešit, a...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou Perimenopauza mění osobnostPerimenopauza mění osobnost

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Niedermayer (TOP 09): To není dobrá zpráva. Ani pro naši zemi, ani pro naši Unii

14:12 Niedermayer (TOP 09): To není dobrá zpráva. Ani pro naši zemi, ani pro naši Unii

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.