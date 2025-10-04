Niedermayer (TOP 09): To není dobrá zpráva. Ani pro naši zemi, ani pro naši Unii

Tak jo, odhlasováno. Díky všem, kteří k volbám přišli.
Jistě, porážka naší koalice bolí, ale neměli bychom přehlížet několik dobrých zpráv: komunisté paní Konečné jsou snad už konečně definitivně pryč a všechny vládní strany dokázaly s velkým odstupem porazit šiřitele strachu a nenávisti z Okamurova tábora. Naše země je na tom lépe, než si často myslíme, a naši lidé jsou moudřejší, než se někdy zdá.
Další férový postřeh: obrovské nasazení Petra Fialy výrazně přispělo k lepšímu, než očekávanému výsledku. Patří mu za to dík.
Jsou ale i temnější stránky. Populismus a slibotechna hnutí ANO stále oslovují velkou část společnosti.
Panu Babišovi vládnutí s Okamurovci (a dalšími podobně smýšlejícími politickými proudy) či Motoristy asi nikdo nezávidí. Jen se bojím, že jediná věc, která kromě nenávisti k Petru Fialovi a jeho vládě trojici ANO, SPD a Motoristů skutečně spojuje, je populistická, manipulativní a proti zájmům naší země jdoucí agresivní kritika EU. A to není dobrá zpráva — ani pro naši zemi, ani pro naši Unii.
RNDr. Luděk Niedermayer
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV