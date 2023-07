Niedermayer (TOP 09): Vzbuzování strachu z neznámého či změn je snazší a spolehlivější

reklama

Kulturní války? Po politicích musíme chtít víc!

Mám víc důvodů, proč jezdím rád na jednání pléna EP do Štrasburku. Jedním z nich je to, že se tam občas potkávám s výjimečnou a skvělou osobností, která tam navíc representuje naši zemi.

“Pro politiky je mnohem snazší hovořit o kulturních otázkách, jako jsou sňatky pro všechny či práva žen, než vysvětlovat občanům, proč ekonomika nefunguje, a proč jejich potřeby nejsou zajištěny,” to říká paní Kateřina Šimáčková, česká soudkyně u Evropského soudu pro lidská práva.

Jak dále řekla v rozhovoru s Michaelem Rozsypalem pro Český rozhlas Plus, „lidé totiž mají pocit, že to byly tyto novinky, které jim zkomplikovaly život. Proto se drží tradice alespoň v některých otázkách.“

Mnoho politiků právě tohoto pocitu zneužívá. A zdá se, že to funguje (jinak by to asi nedělali). Bohužel, vzbuzování strachu z neznámého či změn je snazší a spolehlivější, než přesvědčování k potřebě změn, které jsou pro udržení naší kvality života vlastně nutné. A mimochodem, země, kde se „lidem opravdu dobře žije“ mají obvykle vyřešené i kulturní války, neb i ty jsou nutné pro to, aby co nejvíce lidí mohlo žít spokojený život.

Proto bychom se i my měli vydat touto cestou místo bojů proti Istanbulské úmluvě nebo manželství pro všechny, které oprávněně část společnosti již dlouho žádá, a soustředit se na jiné problémy, které kvalitu našeho života ohrožují.

Celý rozhovor s paní soudkyní si určitě pusťte, neb i s odkazem na svou soudní praxi popisuje tyto věci mnohem lépe než já ZDE.

