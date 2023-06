Novák (ANO): Našich tradic se musíme držet

reklama

Moc děkuji za slovo. Já bych to chtěl spíš uklidnit, protože my jsme už před čtyřmi lety vlastně měli možnost se domluvit, ale bylo nám řečeno všechno nebo nic. Přesně jak říkala kolegyně Peštová a kolega Patrik Nacher, my se opravdu chceme domluvit, jsme pro ta práva, jsme pro to nalézt tu cestu a jsme tomu otevřeni. My nikomu nechceme bránit v právech. Ale na druhou stranu i pro mě je naprosto nepřekonatelné zneužít a využít ten název manželství. Pro mě manželství je a vždycky bylo svazkem mezi mužem a ženou. Umožněme práva, ale prosím, nesahejme do tradic. Právě naopak, těch našich tradic se musíme držet, ať tady nejsme právě jako v té Kanadě. Děkuji.

