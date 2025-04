Novotný (SPD): Základní pilíře bezpečnostního systému ČR

Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Vězeňská služba České republiky, Celní správa České republiky a další bezpečnostní sbory včetně tajných (zpravodajských) služeb představují základní pilíře bezpečnostního systému České republiky. Každý z těchto sborů plní ze zákona specifické a nezastupitelné úkoly a přispívá k ochraně občanů, majetku a právního státu. Jejich profesionalita, nasazení a vzájemná spolupráce jsou klíčové pro zajištění naší bezpečné a prosperující společnosti.

V této souvislosti se objevují návrhy na navázání financování bezpečnostních sborů na určité procento hrubého domácího produktu (podíl na HDP), což by zajistilo jejich stabilnější a předvídatelnější rozpočet. Určitě je na místě diskutovat rovněž o zavedení platového automatu, který by automaticky upravoval platy příslušníků těchto sborů v závislosti na vývoji průměrné mzdy v národním hospodářství, čímž by se zajistilo, že jejich ohodnocení nebude zaostávat za ostatními profesemi.

V oblasti sociálního zabezpečení je zdůrazňována nedotknutelnost stávajícího výsluhového příspěvku, neboli rent, jako důležitý prvek jistoty pro ty, kteří v bezpečnostních sborech odsloužili mnoho let. Pro zvýšení atraktivnosti služby pro nové rekruty se navrhuje výrazné navýšení náborového příspěvku a zavedení příspěvku na bydlení, což by mohlo pomoci překonat finanční bariéry při nástupu do služby.

Dalším diskutovaným tématem je vyrovnání průměrného platu příslušníků bezpečnostních sborů s průměrným platem vojáků Armády České republiky, což by reflektovalo srovnatelnou náročnost a rizika spojená s oběma profesemi. Bylo by též vhodné začít přemýšlet nad zavedením hodnostního příplatku, který by zohledňoval zkušenosti jednotlivých příslušníků sborů a odpovědnost, spojenou s vyššími hodnostmi.

V neposlední řadě je zmiňována potřeba revize stávajícího systému platů s cílem jeho zefektivnění a spravedlivějšího ohodnocení. Kromě těchto finančních a personálních otázek se objevují i obavy ohledně zavírání a slučování obvodních oddělení Policie České republiky, což by mohlo negativně ovlivnit dostupnost a efektivitu policejní služby v regionech.

