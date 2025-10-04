Nový (TOP 09): Prohloubení evropské integrace, zavedení eura. Přiznávám porážku

05.10.2025 10:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám a konci v Poslanecké sněmovně.

Foto: TOP 09 / Ivan Štefko
Popisek: Miloš Nový

Moji vážení voliči,

když jsem před čtyřmi lety nastupoval do sněmovny, slíbil jsem pravdivé, transparentní a trpělivé vysvětlování všech nepopulárních opatření, jež nás čekala. Svému slibu jsem se snažil vždy dostát. Zároveň jsem nikdy neslevil z hodnot, které zastávám. Těmi jsou potřeba prohloubení evropské integrace, zavedení eura v ČR a vyrovnané veřejné finance.

Velké množství Vašich preferenčních hlasů je pro mne důkazem, že moje práce nebyla v uplynulých čtyřech letech zbytečná. Za Vaši podporu Vám upřímně děkuji.

Osud mé země mi nebude lhostejný, i když už nebudu ve vrcholné politice.

Dobře vím, že v životě se střídají vítězství i prohry. Dnes je patřičné přiznat porážku a vítězům pogratulovat.

Miloš Nový

Ing. et Ing. Miloš Nový

  TOP 09
  • poslanec
autor: PV

Proti komu bojujete chápu

Ale má otázka je s kým? Respektive s kým byste pak chtěli vládnout? Na to vládnout sami asi mít nebude (myslím hlasy) a jestli jste proti této vládě a pirátům, tak kdo vám pak zbývá? Opravdu je pro vás přijatelnější SPD nebo komunisté než třeba ODS nebo STAN? Děkuji za vyjádření. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

