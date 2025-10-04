Nový (TOP 09): Prohloubení evropské integrace, zavedení eura. Přiznávám porážku

Moji vážení voliči,
když jsem před čtyřmi lety nastupoval do sněmovny, slíbil jsem pravdivé, transparentní a trpělivé vysvětlování všech nepopulárních opatření, jež nás čekala. Svému slibu jsem se snažil vždy dostát. Zároveň jsem nikdy neslevil z hodnot, které zastávám. Těmi jsou potřeba prohloubení evropské integrace, zavedení eura v ČR a vyrovnané veřejné finance.
Velké množství Vašich preferenčních hlasů je pro mne důkazem, že moje práce nebyla v uplynulých čtyřech letech zbytečná. Za Vaši podporu Vám upřímně děkuji.
Osud mé země mi nebude lhostejný, i když už nebudu ve vrcholné politice.
Dobře vím, že v životě se střídají vítězství i prohry. Dnes je patřičné přiznat porážku a vítězům pogratulovat.
Miloš Nový
