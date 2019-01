ODS: Plány Rady v oblasti dopravy připomínají snění premiéra Babiše, chceme od radních konkrétní čísla

Plány, které představili radní Adam Scheinherr a Petr Vyhnánek jsou podle občanských demokratů pouhé snění v duchu hesla „všechno bude!“ Zastupitelé za ODS budou od Rady požadovat konkrétní harmonogram, zajímá je i to, kde na avizované projekty město vezme peníze. Na tiskové konferenci ODS poukázala také na to, že vedení města neřeší problémy s parkováním a rostoucí cenou bytů.

„Na tiskové konferenci radních Scheinherra a Vyhnánka bylo představeno obrovské množství dopravních projektů, které chtějí zahájit v letošním roce. Namátkou: metro D, Pražský okruh, Městský okruh, Trojská lávka, Dvorecký most nebo oprava Libeňského mostu. Zjednodušeně by se dalo říct – Pražané, nebojte se, všechno bude! Pokud se na věc ale začneme dívat bez mediálních příkras, musíme být k jejich plánům skeptičtí. Takové plánování připomíná PR výlety premiéra Babiše do regionů, kterým nasliboval vše, o co si řekli. Poté, co vláda zjistila, že věci, které jednotlivým městům a krajům naslibovala, není schopna finančně utáhnout, a tak se neděje,“ uvedla předsedkyně pražských zastupitelů za ODS Alexandra Udženija.

„Mám velkou obavu, že efekt velkolepých plánů rady hlavního města bude podobný. Stačí se podívat na fakta – v rozpočtu nejsou na takové investice vyhrazeny téměř žádné prostředky. Ve chvíli, kdy jsme chtěli znát harmonogramy prací na Městském a Pražském okruhu, nedočkali jsme se ničeho. A už dva dny po velkolepé tiskové konferenci primátor Hřib řekl, že se Libeňský most nebude opravovat letos, ale až za 4 roky. Obáváme se, aby všechny sliby pana Scheinherra nebyly jen jeho snění. Chceme proto po RHMP, aby představila detailní harmonogramy těchto klíčových dopravních staveb, které před volbami slíbila a které ukážou, že to s Pražany myslí opravdu vážně,“ uvedl předseda pražské ODS Tomáš Portlík.

„Obrovským problémem Prahy a Pražanů je parkování. Pražané i odborníci se shodují na tom, že stávající systém parkovacích zón je nefunkční a měl by být významně změněn. Drtivá většina lidí má problém zaparkovat denně nebo několikrát týdně. I přes velkou předvolební shodu, se v této oblasti ale od voleb nic nepohnulo. Od vedení města proto budeme chtít slyšet, zda probíhají přípravy na vyhodnocení stávajícího parkovacího systému, nebo existují plány na jeho přehodnocení. Bez toho se totiž problém, se kterým se denně potýkají desítky tisíc Pražanů, řešit nedá,“ uvedl místopředseda zastupitelského klubu ODS Zdeněk Zajíček.

Dlouholetý starosta a magistrátní zastupitel za ODS Ondřej Martan se pozastavil nad stále rostoucí cenou bytů v hlavním městě: „Cena bytů v Praze stále roste, podle nejnovějších čísel je cena prodaných bytů na hranici 100 000 Kč/m2, počet prodaných bytů byl přitom nejnižší od roku 2012. Na základě analýz víme, že aby cena bytů v Praze přestala růst, je nutné postavit alespoň 6000 bytů ročně. Koalice chce situaci řešit tím, že z města se stane developer, který bude stavět vlastní bytové jednotky. Město, jako developer ale dokáže za celé volební období postavit necelých 500 bytů. Proto jsme v poslanecké sněmovně představili návrh na fikci souhlasu, která by významně zrychlila stavební řízení. Věřím, že především zástupci Pirátů a TOP 09 budou apelovat na svoje kolegy ve Sněmovně, aby námi navrhovaná úprava prošla. V Praze totiž visí ve schvalovacích procesech 40 000 bytů, které by, na rozdíl od drobečků, které chce koalice rozhazovat, situaci skutečně řešily.“

autor: PV