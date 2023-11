ODS blíž k vám

reklama

Europoslanci Veronika Vrecionová a Alexandr Vondra a analytik legislativy EU a poradce premiéra Petra Fialy Ondřej Krutílek během třídenní cesty navštívili Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Vedle podnikatelů, živnostníků nebo starostů a primátorů se během večerních diskusí setkali i s místními občany, členy a podporovateli ODS na veřejných debatách. Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 16% Vůbec mě tato koalice nezajímá 81% hlasovalo: 4808 lidí

„Během našeho výjezdu do regionů, který jsem absolvovala společně s Alexandrem Vondrou a Ondřejem Krutílkem, jsme měli příležitost navštívit spoustu zajímavých míst a potkat inspirativní a šikovné lidi. Jedním z nich byla Česká zbrojovka v Uherském Brodě, která je skvělým příkladem úspěšného českého zbrojního průmyslu. Dvě debaty s maturanty nám ukázaly, že mladí lidé mají zájem o evropské dění. Je důležité, že si uvědomují, že to, co se děje v Bruselu, má přímý vliv na jejich životy, a že to můžeme ovlivňovat. Na závěr cesty jsme navštívili výcvikové středisko pro záchranáře v Jihlavě. Investice do profesionálního mnohostranného výcviku našich záchranářů, je nejlepší investicí,” říká předsedkyně europoslaneckého klubu ODS Veronika Vrecionová.

„My, rodilí Pražáci, jsme mívali tendenci si z Brňáků dělat tak trochu legraci. Nebo je přehlížet. Jenže časy se mění. Nejenže Brno teď kraluje české vládě a politice. Brno také doma mohutně investuje. Cílí na metropoli nadregionálního významu. Ukázali nám plán nového centrálního nádraží pro budoucí vysokorychlostní železnici, kde bude Brno ústřední křižovatkou mezi Prahou, Vídní, Ostravou a Budapeští. Brno jako srdce střední Evropy. Představili nám plán budoucího horkovodu z obnovených Dukovan, který bude bezemisně zásobovat teplem polovinu města. Ze střechy jednoho z pavilónů v areálu BVV jsme viděli stavbu nové multifunkční arény. Za dva roky bude hostit veliká sportovní klání i koncerty rockových megahvězd. Jestliže Praha se teď spíš řídí heslem ‚The small is beautiful‘ (jasně, lávka v Karlíně pro pěší je krásná a zápas za zachování mostu na Výtoni je ušlechtilý), tak dnešní Brno jede podle ‚Think big‘. Vypadá to, že má koncept svého rozvoje a plán, jak toho dosáhnout. Chce se mi říct, Markéto Vaňková, klobouk dolů, a mým milým Pražákům a dalším Čechům doporučit jedno: Konec legrace, vzhůru do práce! Morava jede. A Slezsko taky, jak jsme viděli v Ostravě. A nám všem ještě jeden vzkaz: Nemá-li nás rozdrtit Čína a další Asiaté, musíme my všichni daleko víc ‚Think big‘,” říká Alexandr Vondra, europoslanec za ODS.

„Při našem výjezdu po Moravě jsme si ověřili, že:

1) Češi jsou podnikaví a řadu věcí dělají navzdory přísným pravidlům.

2) Problémy, se kterými se potýkají, jsou především neúměrná byrokracie a nedostatečná infrastruktura.

Naším úkolem je českou i evropskou legislativu zjednodušit a ulehčit podnikání v Česku. Jsem rád, že jsme se nikde nesetkali s názorem, že by ČR měla vystoupit z EU. Ale to neznamená, že nezazněla řada kritických připomínek k jejímu fungování –? a právě na zlepšení fungování Unie musíme tvrdě pracovat a chtít změnu,” dodává analytik legislativy EU a poradce premiéra Petra Fialy Ondřej Krutílek.

Občanská demokratická strana ODS



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Díky SPOLU jsme u vlády, to považujeme za důležitou hodnotu“. Ódéesáci vysvětlovali lidem, proč nejdou do eurovoleb sami ODS: Zrušení veta a odebrání kompetencí evropským státům je nepřijatelné Vrecionová (ODS): Humanitární pomoc je samozřejmě důležitá Vondra (ODS): Slovenské volby – co k tomu dodat?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE