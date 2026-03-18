Oborná (ANO): Pozor na pozemkové šmejdy

Jsou to pozemkový šmejdi. Upozornila jsem na tento problém už několikrát a jsem ráda, že si toho začala všímat i média. Spekulanti, kteří zaplavují majitele zemědělské půdy dopisy s neférovými nabídkami na odkup by měli mít utrum. Spolu s ministerstvem zemědělství hledáme cesty, jak těmto lidem zamezit jejich nekalý byznys. V drtivé většině nejde totiž o nic jiného, než o zneužívání nevědomosti lidí, kteří neznají skutečnou cenu půdy. Výsledkem jejich činnost je nejen spousta starších lidí, kteří prodají pozemky pod cenou, ale také prodražování zemědělské výroby, protože tito spekulanti pak ždímají zemědělce.
