Oborná (ANO): Pozor na pozemkové šmejdy

18.03.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prodejům pozemků.

Foto: FCB
Popisek: Monika Oborná

Jsou to pozemkový šmejdi. Upozornila jsem na tento problém už několikrát a jsem ráda, že si toho začala všímat i média. Spekulanti, kteří zaplavují majitele zemědělské půdy dopisy s neférovými nabídkami na odkup by měli mít utrum. Spolu s ministerstvem zemědělství hledáme cesty, jak těmto lidem zamezit jejich nekalý byznys. V drtivé většině nejde totiž o nic jiného, než o zneužívání nevědomosti lidí, kteří neznají skutečnou cenu půdy. Výsledkem jejich činnost je nejen spousta starších lidí, kteří prodají pozemky pod cenou, ale také prodražování zemědělské výroby, protože tito spekulanti pak ždímají zemědělce.

Ing. Monika Oborná

  • ANO 2011
  • poslankyně
Imunita

Víte, co já považuji za podstatu věci? Samotnou imunitu. Proč ji máte? Proč ji nezrušíte? Proč ze sebe děláte tou imunitou něco víc?

