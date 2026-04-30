„Napravuji, co pokazil Fiala.“ Okamura v Bělehradě o Kosovu i Ukrajině

Vztahy mezi Českem a Srbskem jsou mimořádné, vysvětloval Tomio Okamura, když mířil na státní návštěvu do Bělehradu. Cílem návštěvy bylo také obnovení vztahů, které minulé čtyři roky byly přerušeny kvůli nezájmu minulé vlády.
„Srbové si stále pamatují, co všechno se ve společné historii stalo, a jak důležité byly naše vztahy. Proto je mrzí, co se s nimi stalo za minulé vlády,“ vysvětloval v přítomnosti ParlamentníchListů.cz Tomio Okamura už v letadle.
Společně s místopředsedou Poslanecké sněmovny Jiřím Bartákem absolvují během čtvrtka setkání s prezidentem Alexandarem Vučićem, premiérem Đurom Macutem i předsedkyní Národního shromáždění Anou Brnabić. Dlouholetá premiérka, která na politické scéně prolomila mnohá dosavadní tabu, mluvila o mimořádných vztazích mezi oběma zeměmi.
Se svou kolegyní mezi předsedy evropských parlamentů se během pěti měsíců svého mandátu potkává Tomio Okamura už poněkolikáté. Právě jejich jednání den zahajovalo. V budově „Skupštiny“, jak se parlamentu v srbštině přezdívá, se sešli k dvoustrannému jednání.
Tomio Okamura
"Vyjádření paní předsedkyně, jak si váží českého postoje a pozice nové vlády vůči Srbsku, bylo tak od srdce, že mě to na této úrovni opravdu mile překvapilo," řekl po jednání pro ParlamentníListy.cz poslanec Jaroslav Foldyna, jeden z těch, kteří při jednání nepotřebovali tlumočnická sluchátka.
Tomio Okamura měl na jednání mluvit o tom, že Česko si je vědomo srbského postoje k bombardování Srbska vojsky NATO v roce 1999. "Sdělil jsem také svůj názor, že kdybych byl tehdy součástí české politické reprezentace, tak bych Kosovo určitě neuznal," dodal na tiskové konferenci.
Budova parlamentu, budovaná v letech 1907-1936, sloužila zákonodárné moci hned několika jihoslovanských států a odráží dramatické dějiny celého regionu. Ty se dodnes promítají do srbské politiky, o čemž mluvil i Tomio Okamura.
Po jednání v parlamentu Okamura zamířil na setkání s prezidentem Aleksandarem Vučićem. Titán srbské politiky, kterou v různých vysokých ústavních funkcích zásadně ovlivňuje už patnáct let. Druhý a poslední prezidentský mandát mu končí v květnu příštího roku, hovoří se o jeho návratu do funkce předsedy vlády, kterou vykonával do roku 2017.
Důležitým tématem Okamurovy návštěvy bylo i bělehradské Expo, které v příštím roce bude událostí, která má přinést do Srbska pozornost světa a současně významně přispět k rozvoji metropole. Předseda české sněmovny byl seznámen s plány pořadatelů a prohlédl si plán výstaviště, které má zásadně proměnit život v Bělehradě.
Součástí komplexu má být i nový národní fotbalový stadion. Debata nad maketou se tedy stočila i k padesátému výročí československého titulu mistrů Evropy se slavným zápisem Antonína Panenky. V Srbsku je toto výročí, které připadá na červen, velmi intenzivně vzpomínáno už nyní.
Tomio Okamura nad modelem areálu EXPO 2027
Rozvoj česko-srbských srbských vztahů řeší i Meziparlamentní skupina přátel Srbsko-ČR Darkem Darko Laketićem. I s jejími zástupci se předseda české sněmovny setkal. Celou cestu s ním absolvoval i poslanec Jaroslav Foldyna, který se rozvoji vztahů mezi Českem a Srbskem věnuje dlouhodobě.
Ve středu večer si Okamura prohlédl také kulturní centrum Lodžionica, což je nejvýznamnější bělehradský projekt revitalizace průmyslového komplexu na kulturně-administrativní administrativní centrum, kde najdou prostor a vybavení start upy i větší společnosti. Zdejší přestavba velmi zaujala místopředsedu sněmovny Bartáka, který se zajímal o možnosti IT sektoru.
Bělehrad se velmi intenzivně rozvíjí, především pravý břeh řeky Sávy před soutokem s Dunajem. Na dříve zanedbaném místě roste v podstatě nová čtvrť moderních budov. Na ni je hezký výhled z terasy prezidentského paláce. Aleksandar Vučič ji odtud ukázal i Tomio Okamurovi.
Rozvoj metropole mnohé překvapí i s ohledem na pověst, kterou si země a její prezident získali na Západě. Srbsko patří k nejkritizovanějším zemím balkánského regionu a v posledních dnech se opět mluví o škrtech v dotacích od Evropské unie s odkazy na právní stát.
Tomio Okamura současně odmítl, aby při vstupu do EU byla upřednostňována Ukrajina před zeměmi západního Balkánu, které na vyjednávání pracují už desítky let a mnohé tomu obětovaly.
